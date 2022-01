In dolce compagnia, la sensuale Eleonora Incardona, mostra un favoloso completo intimo adatto alla fine delle festività.

La seguitissima influencer e modella di origini siciliane, Eleonora Incardona, ha più volte esibito nel corso di questi anni le sue doti di sponsor per importanti atelier di intimo ed abbigliamento. A seguito della sua ultima apparizione nella giornata di ieri, 2 gennaio, in tenuta sportiva, già un grande plauso le era stato riservato dai suoi fan su Ig.

La nata sotto il segno della Vergine ha fatto il suo ingresso nel mondo dello spettacolo grazie alla partecipazione, ben dodici anni fa, al concorso di “Miss Italia“. Per poi continuare con “Veline”, ed essere più volte citata dal gossip dinanzi al grande pubblico per via della sua stretta vicinanza con la cognata e conduttrice sportiva Diletta Leotta.

“Beato” Eleonora Incardona sotto il pigiama intimo e décolleté da sogno, lo scopre in FOTO

