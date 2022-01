“L’Eredità”, Flavio Insinna sbeffeggia la concorrente: “E ci pensi pure?”. La scena ha spiazzato tutti

“L’Eredità”, Flavio Insinna sbeffeggia la concorrente Alessandra: il pubblico è rimasto di stucco di fronte alla scena

Anche questa sera, i telespettatori affezionati a “L’Eredità” hanno potuto approfittare dell’appuntamento con il quiz game per godersi un’ora di svago. Flavio Insinna, sull’onda dell’entusiasmo provocato dalle festività, ha come sempre alleggerito la tensione della gara, riuscendo persino a strappare un sorriso agli sfidanti.

Il conduttore, già nel corso della puntata di ieri, aveva preso di mira la concorrente Alessandra, con la quale i siparietti travolgenti non erano affatto mancati. Quest’oggi, la partecipante ha tentato nuovamente la fortuna nello studio di Rai 1, non mancando di scatenare la pronta reazione del presentatore. La scena da poco andata in onda ha lasciato i telespettatori di sasso.

“L’Eredità”, Flavio Insinna sbeffeggia la concorrente: la scena che ha spiazzato tutti

Già nel corso dell’appuntamento di ieri, la concorrente Alessandra si era fatta notare a causa della propria emotività. Flavio Insinna, per cercare di metterla a suo agio, non le aveva risparmiato le proprie irriverenti battute, che avevano sicuramente contribuito ad allentare la tensione della partecipante. Nella puntata di oggi, martedì 4 gennaio, la concorrente ha tentato nuovamente la sorte nello studio de “L’Eredità”.

Fin dalla fase degli Abbinamenti, la sintonia tra Alessandra e Flavio è parsa alle stelle. “Se non stai più calma, stasera chiamo Freud!“, l’ha minacciata il conduttore, alludendo alla passione che la concorrente nutre per la psicologia, disciplina in cui ha conseguito la laurea.

Durante la prima manche, Alessandra doveva completare gli Abbinamenti sulla base del quesito “singolare o collettivo“. Di fronte al termine “famiglia“, la partecipante ha mostrato qualche tentennamento, fatto che non ha mancato di scatenare la reazione di Insinna. “E ci pensi pure? Certo che è collettivo!“, ha esclamato Flavio, dopo che la concorrente aveva fornito la risposta esatta.

La scena da poco andata in onda ha davvero dell’incredibile. Insinna, con la concorrente, sembra aver instaurato un legame davvero speciale, fatto di complicità e di autentico bene. Tra Alessandra e Flavio, ormai, tutte le barriere sono definitivamente cadute.