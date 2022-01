Elodie, sarà impossibile dimenticare i pantaloni knit del tuo nuovo inizio

Elodie racconta l’inizio del suo 2022 indossando i pantaloni must have della stagione: un modello knit che ricorderemo molto a lungo!

Indubbiamente, nella lista dei cantanti che ci hanno emozionato nel 2021, c’è anche il nome di Elodie.

Al di là dei pettegolezzi riguardo le questioni di cuore che ce l’hanno fatta conoscere anche come anima fragile, Elodie è una personalità ipnotica e decisamente magnetica. Ed è innegabile che abbia conquistato i suoi fan tanto con la voce quanto con lo stile.

Icona del fashion che da vita ad innumerevoli ispirazioni, la cantante di Vertigine indossa i più grandi brand del mondo della moda, dal lusso di Versace al fast ed easy H&M.

Ed è proprio da lei che prendiamo dunque l’ultimo grande consiglio in fatto di stile per il 2022 appena cominciato.

Elodie ha condiviso sul suo profilo ufficiale Instagram un paio di pantaloni knit decisamente perfetti per scrivere il primo capitolo di un anno che non vediamo l’ora di vivere e scoprire.

Elodie e i pantaloni knit che scrivono l’introduzione di un nuovo emozionante anno

Questi scatti ritraggono Elodie a Los Angeles: ha attraversato il globo per un servizio fotografico. La cantante si è mostrata su Instagram in un mood molto rilassato, seduta su una sedia da regista, mentre beve il suo caffè tenendo d’occhio lo smartphone.

Ma si sa, gli occhi attenti delle fashioniste a caccia d’ispirazione per la stagione in corso non possono farsi sfuggire le novità degli outfit dei Vip. E’ per questo che la nostra attenzione è ricaduta sul sensualissimo pantalone con lavorazione a coste e allacciatura corset.

Non sappiamo chi ha ideato questa chicca dalla palette neutra. Ma sicuramente sappiamo che Elodie non sbaglia veramente mai: siamo di fronte ad un capo che incarna alla perfezione le nuove tendenze moda e si fa portavoce assoluto della sensualità femminile.

Questo modello di pantalone aderente fa parte di un completo coordinato ad un maglione a lupetto, caratterizzato da maniche svasate e dettagli cut out.

La bellissima cantante ha concluso l’outfit con un trucco ocra, rossetto marrone e un caschetto voluminoso.

Ora siamo super pronte a vivere questo nuovo anno: se l’inizio è questo, si prospetta qualcosa di molto emozionante!