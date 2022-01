Levante, la tua pelliccia (green) è già ossessione dell’Inverno 2021-2022

E’ già un capo cult e la stanno cercando veramente tutti: la pelliccia green di Levante ha scatenato il panico tra gli amanti del fashion ed è partita una ricerca matta per acquistarla!

Siamo tutte follemente innamorate della pelliccia amica dell’ambiente che Levante ha sfoggiato sul suo profilo Instagram. L’amore per la pelliccia già invadeva l’atmosfera delle tendenze moda, perché diverse varianti hanno letteralmente invaso le passerelle e le collezioni Autunno Inverno 2021 2022.

Il fashion quest’anno soddisfa veramente tutti i gusti. In fatto di pellicce, si parla di un capo che racchiude e racconta quel che è l’essenza della stagione fredda.

La cantautrice siciliana ha sorpreso i suoi fan con un look da amore a prima vista che resterà nei nostri cuori a lungo. Gli scatti che ha postato sul social network fotografico narrano poeticamente i giorni in dolce attesa: tra questi, emerge un selfie caratterizzato da giochi di luce ed ombra e dalla pelliccia che ha fatto strage di cuori.

Un po’ Crudelia, un po’ diva dell’Hollywood anni ’50: il capospalla di Levante è a scacchi bianco e nero. Come recita la didascalia dell’immagine che stiamo per svelare, “sia fatta la fantasia“.

Levante come Crudelia: una pelliccia bianca e nera per affrontare l’Inverno (e la dolce attesa) al massimo del trendy

Ampia e oversize per un comfort al massimo dei livelli, come ci insegnano le regole della moda degli ultimi anni.

In realtà si tratta di un capo che fa parte del guardaroba di Levante da anni: c’è chi vocifera che sia stato tramandato da sua nonna, chi dice che la cantante lo abbia trovato in un piccolo negozio vintage o chi addirittura afferma che si tratti del pezzo di una collezione contemporanea.

Una cosa è sicuramente vera: sta facendo impazzire tutte le fashioniste e la ricerca di questo capo sta diventando quasi una questione di vita o di morte.

Estremamente elegante, è una pelliccia che racchiude in sé l’essenza dello chic e dello charm.

Facilissima da abbinare, è perfetta con i mini abiti e Mary Jane dal tacco lucido a blocco o con tailleur di velluto. Via libera anche ad accessori come cappelli bianchi e rossetti rossi (guardasi Levante!)

Non facile da trovare ma nemmeno impossibile: l’armadio della nonna è sicuramente una tappa da non saltare, perché si tratta di capi dal fascino senza tempo.

Punti in cui può essere possibile scovarla sono i negozietti vintage. Sicuramente verranno proposte alternative tanto green quanto autentiche, ma ricordatevi che il mondo della moda oggi abbraccia una filosofia free che mette d’accordo tutti, per soddisfare l’esigenza di un mondo più etico senza rinunciare allo stile.