Alberto Matano costretto ad interrompere la diretta: “Purtroppo è capitato”. La scena imbarazzante

“La Vita in Diretta”, problemi per Alberto Matano durante la messa in onda del programma: la scena ha imbarazzato il conduttore

Quest’oggi, durante l’ultimo blocco de “La Vita in Diretta”, Alberto Matano ha vissuto degli istanti di vero e proprio panico. Si trattava, peraltro, di un momento di distensione per gli ospiti del talk. Il conduttore, nello specifico, aveva introdotto la tematica relativa a “Sanremo 2022”: in questi giorni, infatti, tutti si stanno chiedendo se Fiorello tornerà ad affiancare l’amico Amadeus.

Proprio durante il lancio del servizio dedicato alla gara canora, Alberto Matano si è trovato di fronte ad una difficoltà che non era stata in alcun modo prevista. Spiazzato, il presentatore ha dovuto interrompere la diretta. “Purtroppo può capitare“: queste le giustificazioni del conduttore.

Alberto Matano costretto ad interrompere la diretta: la scena ha imbarazzato il conduttore

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alberto Matano (@albertomatano)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Diletta Leotta, la sessione di allenamento manda il web in estasi: “Con te farei…”. Commenti al limite – FOTO

Gli opinionisti de “La Vita in Diretta”, introdotto l’argomento “Sanremo”, si sono immediatamente espressi in merito alla tanto discussa presenza di Fiorello. Secondo il giornalista Luca Sommi, il mattatore avrebbe tutta l’intenzione di affiancare il collega conduttore per il terzo anno consecutivo. “Ormai non si può pensare ad Amadeus senza Fiorello” – ha spiegato Sommi – “Sono una coppia di fatto!“.

Matano, successivamente, ha annunciato un servizio che avrebbe dovuto racchiudere i momenti più esilaranti della competizione dello scorso anno. Inaspettatamente, tuttavia, il pubblico ha assistito ad una clip relativa alle cinque donne che affiancheranno Amadeus nell’edizione 2022 della gara. Il conduttore, imbarazzato, ha immediatamente interrotto la messa in onda del servizio.

“Purtroppo può capitare, la Vita in Diretta è anche questo: il bello della diretta!“, ha commentato Matano, letteralmente in difficoltà di fronte all’errore della regia. In attesa di mandare in onda il servizio corretto, il conduttore ha continuato ad interloquire con i suoi ospiti proprio in merito all’amato showman.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Giovanna Civitillo e lo sfogo inaspettato: “Ho scelto di…”. C’entra il marito Amadeus

“Fiorello ci sarà, sarebbe un peccato non trovarlo sul palco“: questa l’opinione generale dello studio, che Matano non ha potuto far a meno di condividere. La presenza del mattatore, a quanto sembra, è reclamata da tutti, compresi i colleghi dello spettacolo.