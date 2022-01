Federica Pellegrini ha stupito tutti mostrandosi intenta in un momenti inaspettato. La visione da urlo scatena un boom di like e commenti.

Divertimento e tanta gioia. Così è apparsa Federica Pellegrini nel suo ultimo post condiviso sulla sua seguitissima pagina Instagram. 1,5 milioni di follower si tratta di un video inaspettato che mostra la Divina in una versione inaspettata.

La 33enne di Mirano negli anni ha conquistato il pubblico con i suoi traguardi in vasca, la sua verve travolgente e la sua bellezza magnetica. Dopo aver chiuso il capitolo della sue gare, si sta dedicando all’attività sempre nel nuoto diventando membro del Campionato Olimpionico Internazionale.

Intanto sta portando avanti il suo percorso nel mondo televisivo rivestendo i panni di giudice a “Italia’s got talent”. Uscito un documentario dedicato alla sua carriera, accanto a tutti questi grandi traguardi sta vivendo anche un periodo felice dal punto sentimentale in quanto ha annunciato le imminenti nozze con il compagno Matteo Giunta. La splendida coppia inoltre sembra voler allargare la famiglia nel prossimo futuro diventando genitori così per la loro prima volta.

Tanti progetti in ballo che la campionessa condivide quotidianamente sulla sua pagina Instagram. Proprio sui social l’ultimo video postato ha scatenato le fantasie di tutti.

Federica Pellegrini irresistibili: fan nel delirio

