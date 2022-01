Scontro fatale sulle Alpi: bimba di 5 anni investita e uccisa da uno sciatore

La piccola, appena 5 anni, è stata travolta da uno sciatore adulto sulla pista blu, colore che classifica le piste facili adatte ai principianti.

Scontro fatale sulle Alpi francesi, dove una bimba di 5 anni ha perso la vita mentre faceva lezione di sci. Stando a quanto riporta il Bien Public, la tragedia si è consumata ieri mattina, sabato 16 gennaio, nella località di Flaine, nella regione dell’Alta Savoia. La piccola principiante stava imparando a sciare su una pista blu, colore che classifica le piste facili, quando è stata travolta e uccisa da uno sciatore adulto. Vani i tentativi di soccorso: per la giovanissima sciatrice non c’è stato nulla da fare.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Massiccio attacco hacker all’Ucraina: “Abbiate paura”

Lo sciatore 40enne indagato per omicidio colposo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da GRAND-MASSIF / HAUT-GIFFRE (@grand_massif_haut_giffre)

NON PERDERTI >>> Caso Epstein, Ghislaine Maxwell: sentenza per il 28 giugno

La notizia collima con le informazioni riportate dai principali media francesi. Secondo quanto riportano i notiziari locali, il tragico incidente è avvenuto sulle Alpi francesi intorno alle ore 11:00. Uno scontro fatale tra una bimba di 5 anni e un 40enne su una pista classificata blu: la piccola è stata travolta e uccisa dallo sciatore adulta durante la lezione di ESF (Scuola Francese di Sci). Secondo i primi elementi riportati dal pm citato dai media francesi, il dramma si è consumato ieri mattina a Flaine, nella regione dell’alta Savoia, quando la bimba è stata investita dal 40enne che sciava ad alta velocità e che ha tentato invano di evitarla.

La vittima, residente a Ginevra, si trovava sulle Alpi dell’Esagono in vacanza nella casa di famiglia. Lo stesso sciatore ha tentato di salvarla praticando il primo soccorso sulla pista. In stato di shock, la piccola è stata in seguito prelevata dai soccorsi, ma per lei non c’è stato nulla da fare: è morta durante il trasferimento in ospedale con l’elicottero. Le autorità locali hanno annunciato l’avvio all’inchiesta per ulteriori accertamenti. Per le cause esatte del decesso bisognerà aspettare l’esito dell’autopsia. Riguardo allo sciatore imprudente, “è un uomo totalmente sconosciuto alla giustizia, chiaramente devastato dall’incidente.”, ha precisato il procuratore della Repubblica di Bonneville.

Lo sciatore è stato arrestato ed è attualmente indagato per omicidio colposo.