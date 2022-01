“Avanti un altro!”, Paolo Bonolis snobbato dal concorrente Francesco: la reazione del conduttore vi lascerà a bocca aperta!

Il quiz game di Canale Cinque, da oltre una settimana, è tornato a rallegrare il pubblico delle reti Mediaset. Paolo Bonolis e Luca Laurenti, che hanno alle spalle oltre trent’anni di carriera insieme, si confermano la coppia più affiatata del panorama televisivo. Dopo l’appuntamento domenicale – che vede personaggi vip calarsi nei panni di concorrenti -, “Avanti un altro!” torna ad ospitare persone comuni per la restante parte della settimana.

Nella puntata odierna, il concorrente Francesco non ha mancato di attirare l’attenzione su di sé. Un gesto di quest’ultimo, in particolare, ha scatenato l’incontrollabile reazione del conduttore. In tanti anni, Bonolis non era mai stato snobbato fino a questo punto…

Paolo Bonolis snobbato in diretta tv: il gesto del concorrente è clamoroso

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da AP Magazine (@apmagazineit)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Emma Marrone, la FOTO mette in difficoltà i fan: il dettaglio a luci rosse è sconvolgente

Francesco, primo concorrente della puntata odierna di “Avanti un altro!”, si è presentato come un personaggio senza dubbio singolare. Di soli 23 anni, il giovane ha confessato a Paolo Bonolis e a Luca Laurenti il proprio sogno nel cassetto. “Vorrei diventare un famoso influencer” – ha ammesso il partecipante, di fronte allo stupore dei conduttori – “Ho un bel seguito, ma non mi reputo ancora famoso“.

Il padrone di casa, dopo essersi complimentato con il concorrente, gli ha sottoposto le domande della prima manche, a cui Francesco ha risposto in maniera brillante. Proprio nel momento in cui avrebbe dovuto pescare il “pidigozzo”, il 23enne si è bloccato ed ha invocato l’ausilio dei presentatori: “posso attingere… da Luca?“.

Una richiesta alquanto insolita agli occhi di Paolo Bonolis, che non era mai stato snobbato in questo modo da un concorrente. “Sei più consumato, tutti attingono da te…“: questa la frase con cui Francesco ha spiegato la propria scelta al conduttore. Bonolis, spiazzato e al contempo divertito dal siparietto, non ha potuto far altro che dare ragione al partecipante.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> “Pomeriggio 5”, sganciata la bomba in studio: “Mi ha tradita!”. La reazione della D’Urso

Il contributo di Luca Laurenti, nel caso in questione, si è rivelato più che determinante. Francesco, che ha pescato la clamorosa cifra di 40.000 euro, ha deciso di proseguire il turno, non prima di aver ringraziato il celebre maestro.