“Pomeriggio 5”, sganciata la bomba in studio: “Mi ha tradita!”. La reazione della D’Urso

“Pomeriggio 5”, Katarina Raniakova vuota il sacco su Alex Belli e svela tutta la verità: la D’Urso rimane di sasso di fronte al racconto

Le vicissitudini sentimentali riguardanti Alex Belli e Delia Duran hanno tenuto banco anche quest’oggi a “Pomeriggio 5”. Barbara D’Urso, che segue con passione le dinamiche del “GF Vip”, ha ospitato Katarina Raniakova, prima ed unica moglie di Alex Belli. La modella, che non ha ancora firmato le carte del divorzio, risulta ufficialmente unita in matrimonio all’attore.

Le parole di Katarina, oltre ad aver letteralmente scandalizzato gli ospiti, hanno scatenato una reazione inaspettata nella conduttrice stessa. Barbara D’Urso, di fronte ad un simile racconto, non è proprio riuscita a trattenersi.

“Pomeriggio 5”, la confessione sconvolge Barbara D’Urso: “Mi ha tradita!”. La reazione della conduttrice

Katarina Raniakova, ospite della seconda parte di “Pomeriggio 5”, ha risposto alle domande riguardanti Alex Belli, a cui, nonostante la rottura ufficializzata nel 2017, risulta ancora sposata. Il divorzio, come ammesso davanti alla conduttrice, dovrebbe arrivare nel giro dei prossimi giorni. In merito al triangolo che vede coinvolti Alex, Delia e Soleil, la modella non ci è andata affatto leggera.

“Delia l’ho vista sofferente, secondo me sta davvero male” – ha spiegato Katarina, non mostrandosi altrettanto clemente nei confronti del marito – “Lui ama solo sé stesso“. Successivamente, l’ospite di “Pomeriggio 5” ha raccontato nei dettagli le cause che l’hanno portata alla rottura con l’ex gieffino.

“Sono stata pluritradita!“, ha esclamato Katarina, di fronte ad una Barbara D’Urso che a stento tratteneva lo sgomento. La modella ha persino ammesso che il marito, in maniera del tutto indelicata, le aveva addirittura fatto un elenco di tutte le donne con cui aveva condiviso dei momenti di passione. Un racconto che non ha mancato di scandalizzare la conduttrice, né gli opinionisti del suo programma.

La Raniakova, che ha confessato di aver sprecato anni preziosi della sua vita per salvare il matrimonio, ha chiosato con queste parole: “sono fuori dall’incubo“. Indubbiamente, il suo racconto non mancherà di scatenare la reazione del diretto interessato. Come andrà a finire tra i due ex?