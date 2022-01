“Su di te è pericoloso”, Monica Bertini, l’abito aderente fa sognare: tripudio di curve – FOTO

Monica Bertini, l’abito super aderente mette in evidenza un tripudio di curve: la conduttrice è più bella e sensuale che mai…

Monica Bertini è il nome della giornalista sportiva su cui Mediaset ha deciso di scommettere. Dopo l’addio di Giorgia Rossi, che ha deciso di affiancare Diletta Leotta come volto di Dazn, Pier Silvio Berlusconi non si è perso d’animo ed ha pensato bene di affidare il celebre programma “Pressing” proprio alla nativa di Parma.

La trasmissione a sfondo calcistico, in onda su Italia 1 nella prima serata della domenica, vede la Bertini destreggiarsi abilmente nel ruolo di conduttrice. La giornalista, che ha militato a lungo nel settore sportivo, viene apprezzata non solo per le doti professionali, ma anche per la sconvolgente bellezza fisica. Avete visto il suo ultimo post? Rimarrete a bocca aperta!

Monica Bertini, l’abito aderente fa sognare: tripudio di curve – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Monica Bertini (@monybertini)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Armando Incarnato disperato in studio, la dama lo mette nei guai: “non davanti a Maria…”

L’abbandono di “Pressing” da parte di Giorgia Rossi non è stato rimpianto troppo a lungo dai fan. La trasmissione a sfondo calcistico, dapprima trasmessa su Canale Cinque ed in seguito spostata su Italia 1, ha infatti un nuovo volto su cui i vertici del Biscione hanno deciso di puntare. Si tratta di Monica Bertini, la giornalista di Parma nota per aver preso parte a “Tiki Taka”, in qualità di ospite.

La conduttrice, forte della professionalità maturata sul campo, ha esercitato fin da subito un fascino inestimabile sul pubblico. D’altronde, le sue curve prorompenti non mancano di attirare le attenzioni dei fan. L’ultimo post pubblicato dalla Bertini su Instagram è quanto di più sensuale si possa trovare in circolazione.

Con addosso un aderentissimo abito monospalla di colore fucsia, Monica ha messo in evidenza le curve esplosive del suo fisico. I followers, di fronte a tanta bellezza, non sono riusciti a trattenersi. “Questo vestito su di te è pericoloso“: questa l’osservazione a luci rosse di un fan.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Flavio Insinna, svelati i guadagni stellari del conduttore: la cifra è assurda

“Il risultato è splendido“, “Sei una meraviglia“, hanno tuonato altri seguaci, desiderosi di far arrivare alla giornalista i loro complimenti più sinceri. La Bertini, che non ha nulla da invidiare alle colleghe più famose, sembra destinata a rubar loro la scena.