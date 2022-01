Ancora una volta, Armando Incarnato è stato il protagonista della puntata odierna di “Uomini e Donne”: le parole della dama Marika lo hanno messo in guai seri

Anche nella puntata di oggi, martedì 18 gennaio, Armando Incarnato non ha mancato di attirare le attenzioni del pubblico di “Uomini e Donne”. A scatenare la furiosa reazione del partenopeo sono state le parole di Marika, la dama che, fino a poche settimane fa, aveva intrattenuto una conoscenza con il cavaliere. Conoscenza che, come il siparietto odierno ha abbondantemente dimostrato, non si è certamente chiusa nel migliore dei modi.

Marika, che sta attualmente frequentando Diego, ha ammesso di averlo baciato e di aver addirittura conosciuto suo padre. Maria De Filippi, notando l’espressione contrariata di Armando, ha immediatamente chiesto al partenopeo che cosa ne pensasse della situazione. Quello che è successivamente emerso è qualcosa che va ben oltre la vostra immaginazione…

Armando Incarnato disperato in studio, la dama lo mette nei guai: “non davanti a Maria…”

Quando si tratta di esprimere un’opinione, specialmente se relativa ad un’ex, Armando Incarnato non se lo fa mai ripetere due volte. Così, di fronte al racconto di Marika, il partenopeo non ha esitato a definire il comportamento della dama “affrettato e prematuro“. Parole che la diretta interessata non ha affatto digerito, e che l’hanno spinta a passare immediatamente al contrattacco. “Tu sei qui da cinque anni, non hai costruito nulla di serio“: questa l’accusa che Marika ha rivolto all’ex.

Incarnato, il cui tono è apparso fin da subito alterato, ha replicato di aver solamente avuto sfortuna: “tutte le donne che ho conosciuto erano false come te“. Marika, che sembra non aver ancora superato il rifiuto del cavaliere, ha fatto delle insinuazioni pesantissime sul suo conto, con l’intento di metterlo in difficoltà. La dama ha infatti lasciato intendere che Armando, in confidenza, le abbia detto di essere una figura imprescindibile all’interno dello studio di “Uomini e Donne”.

“Mi hai confidato che fino a quando servirai a Maria resterai qui“, ha spiegato Marika, sganciando quella che è parsa essere una vera e propria bomba. Tutti, in studio, si sono ammutoliti di fronte alle parole della donna, in attesa che il cavaliere fornisse la propria versione dei fatti. La risposta del partenopeo, che non si è fatta attendere, ha messo a tacere ogni dubbio.

“Non sporcare la mia immagine davanti a Maria! Non ho mai detto niente di tutto ciò, perché non mi fido di te“, ha esclamato Armando, con toni che tradivano la sua incontrollabile rabbia. La De Filippi, pur di impedire che la situazione degenerasse, ha tentato di calmare gli animi e di tranquillizzarlo: “ti credo“. Anche gli opinionisti, inspiegabilmente, si sono dimostrati dalla parte del cavaliere.

Bersaglio delle critiche di Tina e Gianni, all’opposto, è stata proprio Marika. Secondo gli opinionisti, la dama non è affatto una persona limpida, ed il siparietto andato in onda quest’oggi ne sarebbe la prova lampante.