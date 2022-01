Avere una chioma folta, lucente, splendida, è il sogno di molti. Avere i capelli diradati è un problema che affligge sia le donne che gli uomini, a qualunque età. Ecco come rimediare e far crescere i tuoi capelli in modo naturale e senza troppo stress.

Se anche tu fai parte di quelle persone che purtroppo in questo momento hanno capelli diradati, sei nel posto giusto. Oggi ti daremo dei piccoli consigli che puoi utilizzare sempre per la cura della tua chioma, sono rimedi naturali quindi non producono nessun effetto negativo sulla tua salute.

Innanzitutto vediamo per quale motivo i capelli tendono a cadere. Come prima cosa sappi che i capelli possono cadere perché hanno esaurito un ciclo di vita, in quanto nascono – crescono – vivono – muoiono. I capelli possono cadere a causa del forte stress accumulato, a causa di una carenza di vitamine o a causa della stagionalità.

Dopo che avrai effettato i controlli di routine con il tuo medico curante ed hai accertato che non soffri di nessuna patologia cronica, puoi aiutare i tuoi capelli a crescere grazie a questi consigli.

Aiuta i tuoi capelli a vivere sani e forti, ecco come

Alimentazione: Siamo quello che mangiamo, per cui cerca di assumere molte più proteine che grassi o carboidrati.

Spazzolare: Sfatiamo un falso mito, ovvero che spazzolare i capelli li indebolisca e li faccia cadere. Non è così! Se spazzolandoli strappate i capelli con forza, allora sicuramente cadranno. Prendersi cura dei capelli vuol dire anche ossigenarli, grazie alla spazzola, passata delicatamente più volte durante il giorno andrete a stimolare la circolazione e quindi la crescita.

Lavaggi: Lava i tuoi capelli con moderazione e con prodotti specifici, un lavaggio ogni 3/4 giorni a seconda delle tue esigenze è perfetto. Inoltre cerca di massaggiare moltissimo il cuoio capelluto con i polpastrelli, meglio se a testa in giù per 1 minuto.

Tagliare: Sfatiamo un altro mito, tagliare spesso i capelli non li aiuta a crescere. I capelli crescono dalle radici (che si trovano sul cuoio capelluto) non dalle punte. Vero è invece che bisogna tagliare i capelli, specie le punte, se rovinate in quanto tenderanno a spezzarsi facilmente ed i vostri capelli non si allungheranno mai.

Prodotti: Evita i siliconi e parabeni, cerca di darti al bio. In commercio ci sono ottimi prodotti per tutte le esigenze e le tasche.

Aceto di mele: Dopo aver lavato i capelli, versa un po’ di aceto diluito con acqua sui capelli. Lascia agire per pochi minuti e risciacqua. Servirà a farti avere una chioma lucente.

Cipolla: Tra le proprietà di questo ortaggio spicca sicuramente quella che aiuta i vostri capelli a stare meglio. Cuocete una cipolla in abbondante acqua. Quando sarà tiepida, tamponatela sui capelli asciutti. Fate agire qualche minuto e lavate come d’abitudine.

Olio d’oliva: Riscaldate la quantità adatta ai vostri capelli (deve essere tiepido non bollente), applicatelo sulle lunghezza, mettete una cuffia e dormiteci su. Il giorno dopo lavate come d’abitudine.