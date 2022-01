Finalmente la food blogger Benedetta Rossi ha svelato il suo segreto per pulire il forno in modo pratico e veloce.

Pulire il forno talvolta può risultare una vera scocciatura, specie dopo aver cucinato parecchie pietanze. La stragrande maggioranza delle persone ha l’abitudine di non considerare la sua pulizia e questo è assolutamente sbagliato.

Dovete pensare che è come se cucinassimo costantemente in una padella sporca, delle volte è possibile, specie dopo aver preparato del pesce, che il forno puzzi per giorni e non sappiamo proprio come rimediare.

Per evitare che tutto sappia di pesce (o di altro cibo dall’odore forte), sarebbe opportuno pulirlo quando è ancora tiepido. Grazie a Benedetta Rossi, la food blogger più famosa in Italia, abbiamo scoperto come farlo in modo semplice e veloce.

Benedetta lo pulisce “cuschi” il suo forno, prova anche tu

Il segreto di Benedetta sta facendo impazzire tutti, per lei il forno, come del resto il piano cottura, è sacro. Tantissime sono le prelibatezze che la food blogger prepara, ed in molti si sono sempre chiesti come facesse ad averlo sempre pulito e splendente. Ecco qui che il barbatrucco è stato svelato.

Il profilo di Benedetta su Instagram è seguito da milioni di follower, ed è proprio grazie ad un fan curioso che la marchigiana più simpatica della televisione ha svelato il suo segreto: “Sinceramente il mix di bicarbonato e aceto, secondo la mia esperienza, non è efficace. Presi singolarmente funzionano molto meglio, ad esempio l’aceto lo utilizzo come anticalcare”. Dice Benedetta in base alla sua esperienza casalinga.

Ma quindi, se ci hanno sempre detto che aceto e bicarbonato era il binomio perfetto, come facciamo a pulire il forno in modo naturale? Niente paura, Benedetta ha pensato a tutto.

La food blogger utilizza per la pulizia del suo forno un composto di acqua, bicarbonato e sale. Naturalmente è molto economica e soprattutto green, la preparazione è molto semplice. In uno spruzzino unite 200 ml di acqua bollente – 1 cucchiaio di bicarbonato – 1 cucchiaio di sale, lasciate sciogliere il sale ed il bicarbonato, agitate e spruzzate (meglio sul forno tiepido e spento). Lasciate agire per 2 ore e pulite con una spighetta.