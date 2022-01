Blue Monday, manda via la malinconia prenotando un viaggio. Dove si va?

Oggi è il Blue Monday, ovvero il giorno più triste dell’anno, quale miglior rimedio se non quello di prenotare un viaggio per riacquistare il sorriso?

Oggi la tristezza la fa da padrona, ma non temere, puoi rimediare prenotando un magnifico viaggio, dove? Te lo diciamo noi! Manda via la malinconia e parti per posti meravigliosi.

Secondo una recente indagine di AETIB, l’Agenzia di Strategia Turistica delle Isole Baleari, milioni di turisti, con l’esattezza 8.490.488 hanno visitato, nel 2021, l’arcipelago che tanto fa sognare ad occhi aperti.

Per questo motivo, devi assolutamente prenotare un viaggio in questa terra meravigliosa, dove splende sempre il sole, l’acqua è cristallina, il cielo è azzurro e la vita è sempre felice.

Le isole Baleri, meta perfetta per riposare la mente ed il corpo

L’arcipelago è perfetto per tutte quelle persone che amano stare all’aria aperta e vivere la natura a 360°. Naturalmente il mare, le spiagge, il sole, il cielo, offrono uno scenario mozzafiato ma dovete sapere che le Baleari offrono anche tanta cultura. Le quattro isole sono molto ricche, specie di monumenti e diversi elementi architettonici che rendono ogni soggiorno davvero speciale.

Sulla splendida Maiorca potete visitare il Monastero di Lluc marino più antico al mondo, pensate che risale al XIII sec. d.C. La leggenda narra che tra le rocce del santuario venne trovata l’immagine della Vergine e che sarebbe stata chiamata la Vergine di Lluc.

Molto frequentata è conosciuta è anche Ibiza, che offre una splendida vista dei panorami del posto. Visitare il Centro di Interpretazione Madina Yabisa, è d’obbligo una volta atterrati.

Formentera ha una storia antichissima, è possibile visitare la costruzione funeraria Ca Na Costa, spettacolare ed unica nel suo genere.

Minorca è bella anche d’inverno. Il patrimonio artistico, culturale ed architettonico è notevole. Immersa nel verde lascerà in voi un ricordo piacevole sotto ogni punto di vista.

Viaggiare fa bene allo spirito, alla mente ed anche al cuore. Ogni posto è bello al mondo purché vissuto con lo spirito giusto ed il desiderio di conoscere ed imparare nuove culture. I viaggi aprono la mente, aiutano a prendere consapevolezza che al mondo non si è poi così soli.