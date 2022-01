Con l’inizio del 2022 la rete Rai ha riservato un addio a sorpresa per i suoi telespettatori. Un volto “amico” è pronto a sostituire Carlo Conti.

Dopo essere entrato in stretta competizione con la beniamina di Canale 5, Maria De Filippi, per una questione relativa ad un meno gratificante numero di ascolti, lo showman fiorentino, Carlo Conti, è ormai destinato a lasciare il suo ruolo di protagonista in Rai.

A prendere il suo posto, come avrebbero riferito in queste ultime ore i vertici della rete, sarebbe un volto “amico” dei palinsesti. Quanto dello stesso conduttore toscano. E, fra l’altro, già ben conosciuto al pubblico per le sue affabili doti d’intrattenitore televisivo.

Carlo Conti messo fuori dalla Rai, sostituito clamorosamente

La scelta è ancora una volta inevitabilmente ricaduta su di lui. Amadeus rimpiazzerà per un periodo limitato di tempo il conduttore di “Tale e Quale Show“. Il “fruttifero scambio” avverrà nel corso delle prossime settimane. A seguire la messa in onda dell’ormai sempre più atteso “Festival di Sanremo“, che avverrà a partire da febbraio, Amadeus vestirà più tardi i panni di conduttore per un’altra realtà assai ambita sul piccolo schermo.

Nonostante stavolta la conduzione dell’ex protagonista de “L’Eredità” non verrà accompagnata da suo ex partner sulle scene, Rosario Fiorello, stando alla veridicità di alcuni rumors più attuali, le probabilità che Amadeus assuma il ruolo di conduttore per l’acclamato game show di “Affari Tuoi” divengono di ora in ora sempre più quotate.

Scartate dunque le precedenti ipotesi riguardanti altri personaggi altrettanto noti in Rai per la loro dimostrata professionalità. Dal romano Flavio Insinna a Paolo Bonolis, che si dimostra difatti attualmente impegnato con la messa in onda di “Affari Tuoi“, Amadeus pare sia il solo che possa al momento svolgere tale compito. Infine che tale decisione sia stata indetta dagli autori per via di una reale mancanza dello showman fiorentino è ancora tutta da dimostrare.

Visto soprattutto il grande sostegno, mai venuto a mancare, e tutt’ora dimostrato da parte dei telespettatori nei suoi confronti.