Romina Power non molla, è convinta che Ylenia sia ancora viva. Per lei parole di conforto da un grande uomo della tv

La scomparsa di Ylenia Carrisi ancora oggi è avvolta nell’oscurità. Sono passati così tanti anni ormai eppure se ne parla continuamente. Spesso leggiamo delle news su di lei ma la fondatezza non è mai certa.

Dal canto loro, mamma e papà Romina Power e Al Bano Carrisi vivono questa mancanza in modo totalmente diverso. Se Romina, infatti, in cuor suo, continua a sperare di poter rivedere e riabbracciare sua figlia, Al Bano si è rassegnato al fatto che Ylenia sia morta.

Un modo totalmente diverso di affrontare un dolore così grande e intimo che ha acuito tra di loro la distanza. Per Romina Power che spesso ricorda la sua primogenita sui social, arriva un messaggio di speranza da una persona molto in vista.

Romina Power, il messaggio per lei: “Che possa trovare..”

È Maurizio Costanzo che questa volta si esprime sulla vicenda di Ylenia Carrisi. Lo fa tramite le pagine dell’ultimo numero del magazine Nuovo Tv sul quale gestisce una sua rubrica dedicata allo scambio con i suoi lettori.

Questa settimana, una signora di Catania, si è rivolta proprio al marito di Maria De Filippi, per chiedergli: “Ci sono concrete possibilità che possa essere ritrovata?”. Il riferimento è proprio ad Ylenia e al fatto che Romina Power lascia accesa la speranza che sua figlia, dopo quasi 30 anni, sia ancora viva.

Maurizio non dà una risposta alla signora ma ne approfitta per lanciare un auspicio sincero nei confronti di una mamma che soffre: “Il mio augurio per Romina è che possa trovare il conforto che merita” ha precisato Costanzo.

Il suo pensiero però va anche ad Al Bano e alla sua posizione totalmente opposta a quella della sua ex moglie. Il giornalista non condanna nemmeno la sua posizione e dice: “Come non comprendere anche la sua posizione…”.

Costanzo sulla vicenda ha aggiunto, da padre quale è, che non sapere che fine abbia fatto il proprio figlio sia una “sensazione terribile, che crea un senso di vuoto incolmabile”, dall’altro, ha precisato, che le notizie che spesso arrivano su Ylenia sono infondate.