Rossella Fiamingo in ritiro con la Nazionale a Tirrenia, condivide una foto che emoziona i fan. L’atleta si mostra in forma smagliante: un incanto

Sono incredibili i risultati raggiunti da Rossella Fiammingo nel corso della sua carriera da schermitrice, sorprendenti a soli 30 anni. Da record nazionale, proprio come l’argento vinto nel 2016 alle Olimpiadi di Rio de Janeiro, la prima medaglia olimpica a livello individuale conquistata nella spada femminile in Italia.

Ma il podio non era certo una novità per la schermitrice, che ai mondiali di spada di Kazan 2014 e Mosca 2015 aveva già totalizzato due ori nella sua specialità. Bronzo nella spada a squadre alle Olimpiadi di Tokyo 2020 insieme a Federica Isola, Alberta Santucci e Mara Navarria, è attualmente in fase di preparazione. In ritiro a Tirrenia con la Nazionale di spada maschile e femminile, condivide un’immagine su Instagram che emoziona i numerosi fan.

Rossella Fiamingo, sorriso e determinazione

Diplomata in pianoforte al Conservatorio e laureata in Dietistica con un punteggio di 106, l’atleta Rossella Fiamingo rappresenta il riassunto più esaustivo del concetto di determinazione. Pratica scherma fin dall’infanzia, passione che si rivela presto il suo futuro, collezionando risultati sorprendenti già nelle categorie giovanili.

Il 2021 rappresenta un anno davvero intenso per la schermitrice non solo professionalmente. Segnato dalle Olimpiadi di Tokyo, dove conquista il bronzo nella spada a squadre, totalizzando così un’altra medaglia olimpica.

Il grande risultato arriva dopo aver compiuto 30 anni, e sempre nel corso di questo ricco periodo si aggiunge un’altra emozione. L’annuncio si verifica in seguito ai Giochi olimpici e riguarda la sfera sentimentale dell’atleta, che ad agosto dichiara il legame che la unisce al nuotatore Gregorio Paltrinieri.

Un’estate incredibile, all’insegna del successo che travolge ulteriormente Rossella Fiammingo, sempre più seguita anche sui social. Sono quasi 300 mila i followers che seguono la schermitrice, non solo per le prodezze sportive.

Ed è proprio con loro che condivide l’ultimo scatto in ritiro con la Nazionale a Tirrenia, incantando il web con il suo sorriso splendente. In forma smagliante lascia gli utenti sognanti, che non possono nascondere l’ammirazione per la sua incantevole bellezza.