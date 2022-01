La Coppa Italia 2021/2022 entra nel vivo con le ultime gare degli ottavi di finale che si disputeranno in settimana: il programma.

La Lazio è chiamata a dare continuità dopo la vittoria a Salerno in campionato. “La Coppa Italia è una manifestazione importante”. Queste le parole di Maurizio Sarri nella conferenza stampa di ieri. Torneo caro ai biancocelesti, che negli ultimi 10 dieci anni hanno raggiunto 4 finali, vincendone la metà. Di fronte c’è l’Udinese, che ai sedicesimi di finale ha eliminato (vincendo 4-0) il Crotone. I precedenti parlano chiaro: la Lazio ha vinto quattro delle ultime cinque sfide in Coppa Italia contro i friulani. Le uniche due volte che le squadre si sono affrontate agli ottavi, 1995\1996 e 2015\2016, la squadra della Capitale ha avuto la meglio.

Segue nel programma Juventus-Sampdoria. Massimiliano Allegri ha espressamente detto che la Coppa Italia è un importante obiettivo stagionale. L’allenatore toscano ha vinto 4 volte la competizione diventando, insieme ad Eriksen e Mancini, il più titolato di sempre.La vincitrice in carica vorrà bissare il successo della competizione precedente, così da alzare, per la quindicesima volta nella storia, il trofeo al cielo. Per farlo dovrà, intanto, eliminare i blucerchiati. Impegno da affrontare nella migliore maniera possibile considerando che la Sampdoria ha appena cambiato allenatore. Sollevato dall’incarico D’Aversa, in panchina ci sarà, in attesa del ritorno di Giampaolo, il traghettatore Tufano.

Ottavi di Coppa Italia, domani Sassuolo-Cagliari ed Inter-Empoli, giovedì Roma-Lecce

Il Milan attende la vincente di Lazio-Udinese, dall’altra parte del tabellone si affronteranno ai quarti di finale, in programma il prossimo 18 gennaio, le vincenti di Juventus-Sampdoria e Sassuolo-Cagliari.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >> Serie A 2021\2022: calendario, risultati e classifica aggiornati