Caso Saman Abbas: lo zio accusato dell’omicidio estradato in Italia

Hasnain Danishm, lo zio della 18enne uccisa a Novellara, in provincia di Reggio Emilia, è atterrato al Marconi di Bologna.

Nuovo capitolo sulla triste storia di Saman Abbas, la 18enne uccisa a Novellara, in provincia di Reggio Emilia, dopo aver formalizzato il suo rifiuto al matrimonio combinato proposto dalla famiglia. L’omicidio risale al 30 aprile 2021, data della sparizione della ragazza che, da quel giorno, non fu mai più ritrovata. Questo giovedì, 20 gennaio 2022, lo zio Hasnain Danish, principale accusato dell’omicidio della giovane pakistana, è atterrato al Marconi di Bologna a bordo di un Falcon 900 dell’Aeronautica militare. Dopo 5 mesi di latitanza, l’uomo era stato individuato e arrestato alla periferia di Parigi.

NON PERDERTI ANCHE >>> Omicidio di Ardea, crolla il figlio in carcere: “Ho ucciso mia madre”

Caso Saman Abbas: lo zio estradato in Italia

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Labodif (@labodif)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Giallo Liliana Resinovich: l’amico scarta l’ipotesi del suicidio

La notizia trova conferma nei principali media nazionali: lo zio della 18enne Saman Abbas è stato estradato in Italia. L’uomo, considerato la principale mente autrice dell’omicidio della giovane pakistana, è arrivato a Bologna alle ore 12.54 dalla Francia. Stando a quanto si apprende dalle fonti ufficiali, il principale indagato sul caso Saman, è tornato su un Falcon 900 dell’Aeronautica militare ed era già in precedenza destinatario di un mandato d’arresto europeo per sequestro di persona, omicidio doloso e occultamento di cadavere. Il 34enne, considerato responsabile primo dell’uccisione della ragazza, è attualmente indagato con altri quattro familiari della vittima.

Si apre così un nuovo capitolo sulla triste vicenda di Saman Abbas, la ragazza scomparsa il 30 aprile da Novellara (Reggio Emilia). Di lei non si ha più traccia dal giorno della sua sparizione. Bollato il caso come omicidio a seguito della formalizzazione del rifiuto da parte della vittima di fronte alla proposta di matrimonio combinato dei suoi casi, l’inchiesta e il processo con riferimento alla morte di Saman Abass può proseguire. Riportato in Italia dal personale del Servizio per la cooperazione internazionale di Polizia (S.C.I.P.) questo giovedì, 20 gennaio, Hasnain Danish è stato definito dalla Procura di Reggio Emilia come l’esecutore materiale dell’omicidio della nipote.

Il principale accusato dell’omicidio Hasnain Danish era stato rintracciato e fermato in una località alla periferia di Parigi lo scorso 22 settembre 2021.