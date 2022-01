Elisa Isoardi spiega le ragioni del suo allontanamento forzato dalla tv, cause e conseguenze saranno messe a confronto in una rivelazione a cuore aperto.

Ha ancora una volta dimostrato di avere tutto il coraggio di dire sempre quello che pensa, l’amata conduttrice di origini piemontesi Elisa Isoardi. L’ex naufraga ha finalmente risposto ad un mordente quesito del suo amato pubblico, trovando le parole giuste per esprimere finalmente quanto accadutole in questi anni nel corso di un’ultima lunga intervista.

L’assenza dal piccolo schermo non è stata semplice. Ed il sopraggiungere degli effetti della pandemia avrebbero rafforzato le sue conseguenze. Eppure, a lasciare interdetti i suoi fan, sarà un dettaglio finora lasciato nell’ombra a riguardo delle sue fragilità. Cosa si cela dietro la sua decisione? E’ stata davvero lei a scegliere di intraprendere una strada alternativa?

“E’ dura” Elisa Isoardi dopo anni lo ammette, è stata costretta: una verità spiazzante

“Mi sono sentita fragile. Una pausa forzata è dura“, ha ammesso Elisa guardandosi indietro e ponendosi la giusta domanda. “Perché sono ferma?“. Sono ormai due anni che la conduttrice dimostra al suo pubblico in rete di aver adottato uno stile di vita diverso rispetto al passato. Ma proprio adesso, che i riflettori della tv sono ben lontani dalla sua quotidianità, troverà il modo di illustrare le fasi e le reali motivazioni della sua assenza. “Pian piano capisci che questi momenti in realtà sono benedetti“, aggiunge, in attesa di una fondamentale premessa, la nata sotto il segno Capricorno. “Quando la macchina si ferma è come se si fermasse tutto“.

“Dopo 18 anni di carriera” Elisa desidera tornare sui suoi ultimi passi. Ma soffermandosi, in questo caso, sulle più evidenti difficoltà affrontate finora. “Il telefono inizia a squillare meno, i giorni passano, e spesso senti di non aver concluso granché… Per una abituata a viaggiare a velocità costante, che trae energia, vita e stimoli da un lavoro come il mio“, non è stato semplice sganciarsi. Ma è qui che bisogna trovare il modo di reagire. E allora? “Fai tesoro del tempo e inizi ad ascoltarti, a osservarti e osservare ciò che hai attorno“.

A sostenerla, in questo periodo di grandi cambiamenti, è stato indubbiamente l’affetto dei suoi spettatori. Ora, come mai prima d’ora, sintonizzati sulla sua realtà. “L’amore di chi mi saluta per strada, di chi mi manda messaggi“, afferma in conclusione Elisa “è un motore incredibile“.

“Ho capito che ti possono togliere un programma“, ha perciò aggiunto in ultimis con saggezza, “ma non l’affetto del pubblico“.