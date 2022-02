“Non ti mantieni”. Ludovica Pagani, l’outfit esagerato spiazza tutti FOTO

Ludovica Pagani sa sempre come conquistare i suoi migliaia di followers: l’ultimo scatto che ha pubblicato sul suo profilo di Instagram ha spiazzato tutti

Ludovica Pagani è diventata conosciuta nel mondo dello spettacolo come una delle giornaliste sportive più amate del mondo della televisione italiana ma anche del web. Nata il 25 giugno, ha vissuto a Bergamo per gran parte della sua vita. Dopo essersi diplomata in un liceo linguistico, ha deciso di intraprendere la strada dell’università.

All’università si è iscritta al corso di economia e management a Milano e, dopo moltissimi sacrifici, è riuscita a inseguire la laurea che tanto aveva sognato. Non credeva di riuscire a fare successo in televisione, e di poter intraprendere la carriera di giornalista che è qualcosa di abbastanza lontano da quello per cui ha studiato. Eppure eccola qui.

Ludovica Pagani conquista tutti con l’outfit particolare: record di likes

VAI SU SUCCESSIVO PER VEDERE