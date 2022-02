Le struggenti parole che Monica Vitti pronunciò prima della sua scomparsa. L’ultima intervista ad una delle attrici più grandi di tutti i tempi.

A seguito dell’amarezza causata in tutto il mondo dalla scomparsa dell’amata attrice romana Monica Vitti, le sue ultime parole sembrerebbero essere destinate a riecheggiare nella mente e nel cuore di ciascuno dei suoi ammiratori.

Monica Vitti dice addio alla vita terrena a novant’anni, compiuti lo scorso 3 novembre. A seguito dei numerosi messaggi di addio all’icona del cinema italiano, quest’oggi, 2 febbraio 2022, un’ultima intervista con le sue più recenti ed intime considerazioni avrebbe dato modo ai suoi fan di ricordarla nella maniera più tangibile.

Monica Vitti, le sue ultime parole prima del lutto più atroce

Nel corso dell’intervista l’attrice desidera raccontare al pubblico di un’esistenza permeata dalla settima arte, entrando gradualmente nel merito di alcune delicate parentesi della sua vita privata. Le sue parole si trasformano in un’affaccio mai così presente, sul passato, che porterà alla luce anche le note dolenti riguardanti la sua malattia, e dunque la consecutiva valutazione di un definitivo ritiro dalle scene.

L’attrice, dopo aver scoperto di essere affetta da una malattia degenerativa, spesso paragonata dal suo entourage all’Alzheimer, decise parallelamente di intraprendere la via per lei più giusta. Quella lontana dai riflettori. Dal 2002 ad oggi, perciò, il pubblico di Monica si è inevitabilmente confrontato con la sua lunga assenza dovuta alle sofferenze causate dal male diagnosticatole vent’anni fa.

A sostenere con grande premura l’attrice fu, per quasi un’intera esistenza vissuta all’unisono, il marito e noto regista Roberto Russo. Monica confessò a poca distanza dalle loro nozze, nel settembre del 2000, di non aver mai desiderato per se stessa “una famiglia normale“. Ma, piuttosto, d’aver “sempre cercato dei compagni di lavoro. Per condividere tutto“.

In una delle sue ultime apparizioni, ed in occasione della prima messa in scena del “Notre-Dame de Paris” in Italia, si può invece ricordare ad oggi di una Monica che rivolse uno dei più calorosi omaggi al suo pubblico. Infine, ad intervenire con un toccante e recente ricordo sull’attrice, sarà l’amico e collega Renzo Arbore. Il cantautore deciderà dunque di tornare indietro nel tempo, sino al suo ultimo incontro con Monica.

“Mi chiese in prestito il telefonino per fare una chiamata e una volta tornata al tavolo non me lo riconsegnò. Mi sembrò strano. Passò qualche minuto e le domandai se avesse finito. Si era dimenticata di averlo preso in prestito da me. Fu l’ultima volta che la vidi”.