“Meravigliosa, un’ispirazione” Laura Chiatti, la FOTO che ti scioglie il cuore: web più emozionato che mai

Laura Chiatti, l’attrice in un primo piano lascia tutti senza parole. Tutti gli occhi sono su quell’espressione, tanto enigmatica quanto perfetta.

Laura Chiatti, periodo intenso per l’attrice che ama immortalare con scatti alcuni momenti del set che la vedono insieme ad altri attori, tra cui spicca Francesco Montanari in una foto in bianco e nero che rievoca, in tutto il loro fascino, tempi orami lontani. Il post di pochi giorni fa ha raccolto subito un incredibile successo, standing ovation da parte dei fans.

“Sei un ‘attrice più bravissima che ci sia❤️❤️❤️👏👏👏 questo film farà un super grande successo è siete due grandi attori” una pioggia di commenti ed apprezzamenti per la Chiatti che con il suo ultimo post ha lasciato tutti senza fiato. Uno sguardo che non sarà mai dimenticato, un tripudio di emozioni. Il web appare più emozionato che mai.

Laura Chiatti, il primo piano struggente dell’artista che lascia senza fiato

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Laura Chiatti (@laurachiatti82)

Anche Laura Chiatti ha voluto dedicare un pensiero tenero a Monica Vitti, l’attrice scomparsa poche ore fa e che ha lasciato sgomento a chi l’ha vista ed apprezzata nelle sue numerosissime pellicole, un’ispirazione per chi intraprende la sua stessa professione. La Chiatti infatti scrive un lungo post sotto la foto in bianco e nero, scegliendo un primo piano con focus sullo sguardo, che mai si potrà dimenticare.

“Un’attrice dovrebbe essere se stessa in ogni qualcun altro … tu eri mille volte te stessa, nelle mille anime di qualcun altro … Buon viaggio ispirazione divina…” questo è parte del pensiero rivolto alla celebre artista. Il web non si sottrae a questo momento di commozione ed i commenti sono tutti pieni di amore per la Vitti.

“Un’altra delle più grandi attrici italiane di tutti i tempi ci lascia”, “Hai ragione Laura. Che attrice. Unica e irripetibile” i followers della Chiatti si riuniscono sotto quest’ultimo post, un’occasione per celebrare l’attrice che rimarrà per sempre nel cuore di tutti, i suoi film che hanno messo d’accordo più generazioni, sono un’eredità che la stessa ha lasciato a tutti noi.