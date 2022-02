Emma Marrone, ragazzaccia con la camicia sbottonata: fuori tutto – FOTO

Emma Marrone si scatena su Instagram, tutto il fascino esplosivo della cantante pugliese in una serie di primi piani da urlo

Emma Marrone è una delle cantanti più apprezzate di questi anni e con un seguito di fan che cresce sempre di più. Interprete della scena musicale italiana di grande successo, è diventata anche un personaggio televisivo a tutto tondo, guadagnando sempre maggior fama e un gran numero di ammiratori.

La 37enne pugliese è pronta a riprendersi la scena che più ama, quella del palco, in particolare quello dell’Ariston. Al Festival di Sanremo, nelle due precedenti partecipazioni, nel 2011 e nel 2012, ha messo insieme rispettivamente un secondo posto e una vittoria con ‘Non è l’inferno’.

Ci riproverà adesso, con la sua terza apparizione nella kermesse che celebra la musica italiana. Alla vigilia del suo debutto, saluta così i suoi fan, mostrando la solita grinta ma anche un fascino intramontabile.

Emma Marrone, il ringraziamento speciale a tutti i suoi fan: le curve prorompenti bucano lo schermo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Emma Marrone (@real_brown)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> “Bellezza divina”: Monica Bertini mozzafiato, lo sguardo penetrante manda in tilt i fan. Visione eccezionale – FOTO

C’è grande attesa e curiosità per il suo brano ‘Ogni volta è così‘. Emma è pronta a stupire ancora una volta e ce lo anticipa su Instagram – dove conta oltre 5 milioni di followers – con un triplo scatto davvero da paura.

Emma sfoggia un nuovo taglio di capelli, una frangia piuttosto intrigante che le cade sugli occhi. Ma l’attenzione dei fan, inevitabilmente, si sposta un po’ più in basso. Camicia sbottonata e curve esplosive in bella mostra, una riproposizione di sensualità che sicuramente non stanca mai.

La ‘ragazzaccia’, manco a dirlo, raccoglie consensi a destra e a manca in pochissimi minuti. Una pioggia di like e commenti che esaltano la sua bellezza e fanno giungere a lei ulteriore incoraggiamento per un Festival che la vede tra le protagoniste annunciate.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –>“Wow”: Georgina Rodriguez, in bikini lascia senza fiato. Tripudio di curve, quel dettaglio manda in estasi – FOTO

Non resta che mettersi comodi e attendere la sua esibizione all’Ariston, che di certo non sarà banale. Emma del resto banale non lo è mai stata.