Don Matteo 14 ci sarà? Nino Frassica lo svela agli italiani

Manca poco al ritorno dell’amata fiction di Rai 1 con la tredicesima stagione e già ci si chiede se ci sarà Don Matteo 14. La verità svelata all’Ariston

C’è grande attesa per l’inizio di Don Matteo 13, la fiction Rai che per oltre 20 anni ha emozionato il pubblico a casa con il suo parroco “investigatore” che da sempre ha avuto il volto di Terence Hill. Da marzo tornano i nuovi episodi e anche molte novità. Prima tra tutte l’arrivo di un nuovo parroco, Don Massimo interpretato da Raul Bova.

Proprio lui ha presentato la nuova stagione sul palco dell’Ariston. Insieme a Bova, il compagno di set e volto storico della fiction targata Rai e prodotta dalla Lux, Nino Frassica. “Sono un prete moderno” così Bova ha esordito a Sanremo affiancato da Frassica. Tutto dunque è già scritto ma ci sarà Don Matteo 14? La risposta è arrivata proprio ieri dal prestigioso palco della musica.

Don Matteo 14: Nina Frassica svela tutto a Sanremo

L’energia travolgente di Nino Frassica è arrivata ieri sera sul palco dell’Ariston. Il celebre artista ha affiancato Raul Bova che si è presentato in motorino, nei panni di Don Massimo, per lanciare Don Matteo 13. Proprio lui, infatti affiancherà Terence Hill nei nuovi episodi. Quattro girati dallo storico volto della fiction e gli altri affidati alla new entry.

“Sono arrivato a piedi, non prendo il taxi: sono un No Tax”, ha scherzato Frassica entrando sul palco e salutando Amadeus. “Sei bravissimo, non come il conduttore dell’anno scorso e quello di due anni fa che erano davvero scarsi!” ha continuato con la sua ironia nei panni del maresciallo Cecchini, volto storico di Don Matteo nonché spalla di Terence Hill sul piccolo schermo.

E proprio a lui Amadeus ha chiesto se dopo questa nuova stagione, la tredicesima, che vedremo in onda a marzo, ci sarà ancora un sequel per la fiction. Don Matteo 14 ci sarà? Certo che sì ha sottolineato Frassica per la gioia dei telespettatori. Del resto proprio lui aveva già detto che il saluto a Terence Hill era un “arrivederci”.

Non è escluso, infatti, che Terence Hill possa continuare a dare ancora il volto a Don Matteo per le future stagioni della fiction ma sempre per un numero limitato di episodi. Come lo stesso attore ha specificato, infatti, non è stata sua volontà lasciare.

Lui aveva chiesto di fare solo quattro puntate ma la Rai e la Lux hanno detto no. Hill non voleva abbandonare la tonaca: “Hanno bisogno di soldi. Con soli quattro episodi non hanno un sufficiente ritorno economico – ha spiegato a TFNews – quindi ne stanno producendo dieci. Quattro li faccio io e il resto Raoul Bova”.