Il Volo, lo show è stato cancellato dal palinsesto: la decisione della Rai è pazzesca

La Rai ha deciso, per questa stagione, di cancellare dal palinsesto lo show condotto dai tre artisti del gruppo musicale ‘Il Volo’.

Il famosi cantanti Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble, che compongono il noto gruppo musicale ‘Il Volo‘, avrebbero dovuto lanciare un loro personale show, trasmesso su Rai1.

Il programma televisivo sarebbe dovuto partire inizialmente a fine gennaio, ovvero poco prima del Festival di Sanremo, e successivamente a fine Aprile, dopo il programma televisivo ‘Affari Tuoi’: adesso, invece, il loro spettacolo musicale è stato definitivamente cancellato dal palinsesto di questa stagione.

Nonostante la decisione della Rai, non è detto che i talentuosi cantanti non possano prendere parte a nuovi progetti, anche più ampi: senza dubbio, li rivedremo in tv molto presto!

Le modifiche della Rai, però, non sono finite qui: sono state cambiate, infatti, anche le programmazioni delle trasmissioni ‘Tali e Quali‘ e ‘Affari Tuoi‘.

Il Volo, niente show per questa stagione: tutti i dettagli sulle nuove direttive Rai…

Il programma televisivo ‘Affari Tuoi in versione famiglia’ sarebbe dovuto partire sabato 12 febbraio su Rai1, ma verrà posticipato al 19 febbraio, per trasmettere la finale di ‘Tali e Quali’, che ha come ospite il noto comico, attore e cabarettista Leonardo Pieraccioni.

Quest’ultima puntata sarebbe dovuta essere trasmessa giorni prima, ma saltò a causa dello ‘Speciale Porta a porta / Tg1‘, per la rielezione del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Dopo le sei puntate previste dal famoso programma ‘Affari Tuoi’ ci saranno altri sei appuntamenti, per intrattenere il pubblico a casa: per questa stagione è stato dunque definitivamente annullato lo spettacolo musicale dei tre cantanti del trio ‘Il Volo’.

Sono tantissimi i fan che avrebbero voluto vedere lo show prodotto dalla ‘Friends & Partner’ di Ferdinando Salzano: si spera, dunque, di poterlo guardare durante la prossima stagione.