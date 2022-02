Barbara D’Urso annienta la Mussolini: “ora mi stai a sentire!”. Caos nello studio di “Pomeriggio 5”

“Pomeriggio 5”, Barbara D’Urso costretta a riprendere l’opinionista Alessandra Mussolini: situazione tesissima nello studio del programma

La new entry del programma di Barbara D’Urso, fin dalle prime puntate, non ha mancato di farsi riconoscere. D’altronde, Alessandra Mussolini si è sempre distinta per la propria irruenza e per la schiettezza estrema con cui, in ogni contesto, riesce sempre ad esprimere quello che pensa. Nello studio di “Pomeriggio 5”, l’atteggiamento dell’opinionista non è parso affatto cambiato.

Quest’oggi, oggetto di discussione era il triangolo tra Alex Belli, Delia Duran e Stella, amica dell’attore e terzo elemento di questa “relazione aperta” che l’ex gieffino ha professato di aver intrapreso assieme alla moglie. La Mussolini, nello scagliarsi contro Stella, ha ricevuto la severa stoccata della padrona di casa. L’atmosfera, all’interno dello studio, era tesissima e sembrava sul punto di esplodere.

Barbara D’Urso annienta Alessandra Mussolini: caos nello studio di “Pomeriggio 5”

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Tina mette in difficoltà Gianni: “Sei innamorato?”. Finalmente viene fuori la verità

Anche quest’oggi, Stella è intervenuta durante la puntata di “Pomeriggio 5” per parlare del proprio rapporto con Alex Belli. La modella ha dichiarato di essere la “terza incomoda” nella relazione tra l’attore e sua moglie Delia Duran. L’ex gieffino, stando alla testimonianza di Stella, proverebbe infatti un sentimento d’amore per lei, al pari di quello professato nei confronti di Soleil Stasi o della stessa Delia.

Le parole dell’ospite della D’Urso hanno scatenato la piccata reazione di Alessandra Mussolini. L’opinionista, che non manca mai di esprimere il proprio pensiero in maniera più che colorita, ha severamente apostrofato la modella: “ma tu chi saresti? Una fattucchiera? Che ruolo hai?“.

La conduttrice, che non ha gradito il tono con cui la Mussolini si è rivolta all’ospite, è immediatamente intervenuta sulla questione. “Alessandra, stammi a sentire che ti spiego una cosa” – ha esordito Barbara, zittendo nell’immediato l’ex politica – “Lei si chiama Stella ed è qui per parlare del suo rapporto con Alex Belli“. Una stoccata bella e buona, quella della padrona di casa, che non è tuttavia riuscita a zittire del tutto la Mussolini.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Mario Draghi ha perso le persone più care: da quel giorno è cambiato tutto

L’opinionista, infatti, ha assunto un atteggiamento a dir poco ostile nei confronti di Stella. Tra le due, come la puntata odierna di “Pomeriggio 5” ha abbondantemente dimostrato, non corre affatto buon sangue.