Durante la puntata odierna di “Avanti un altro!”, Paolo Bonolis si è lasciato andare ad una confessione che ha sorpreso il pubblico: c’entra la persona più cara al conduttore

Ad “Avanti un altro!”, come il pubblico sa bene, i siparietti più divertenti possono rapidamente trasformarsi in momenti in grado di emozionare profondamente i telespettatori. D’altronde, la professionalità di Paolo Bonolis e Luca Laurenti risiede proprio in questo: saper alternare toni comici a toni più seriosi, il tutto nell’intento di intrattenere il pubblico di Canale Cinque.

Durante la puntata di questa sera, il turno della concorrente Filomena ha permesso all’amato conduttore di aprire le porte del proprio cuore ai fan. Bonolis, con un tono mai utilizzato all’interno dello studio, ha fatto una confessione a dir poco intima sulla persona a lui più cara: i dettagli vi lasceranno senza parole.

“Ha gravi problemi dalla nascita”, Paolo Bonolis a cuore aperto: c’entra la persona più cara

Il turno della concorrente Filomena si è fatto fin da subito accattivante grazie all’arrivo del “Bonus” Daniel Nilsson. Quest’ultimo, che aveva il compito di mettere a disagio la concorrente, è stato accolto da Bonolis con i convenevoli del caso: “lei qui in Italia è un ospite, si comporti bene“.

Come spesso accade all’interno del quiz game, Paolo Bonolis e Luca Laurenti si sono alternati nella lettura delle domande della prima manche. Il Bonus, durante il turno del maestro, non è proprio riuscito a trattenersi, scoppiando addirittura a ridere in faccia alla concorrente. Bonolis, fattosi improvvisamente serio, si è avvicinato a Nilsson e gli ha parlato a bassa voce.

“Lei non deve ridere di questa persona” – ha spiegato il presentatore, simulando un tono di rimprovero – “Laurenti ha dei gravi problemi dalla nascita“. Esternazioni, quelle di Bonolis, a cui il pubblico di “Avanti un altro!” è di fatto abituato e che, come al solito, non hanno mancato di scatenare le risate incontenibili di tutti i presenti.

“Io non ho affatto problemi“, ha protestato Luca Laurenti, prestandosi al gioco e lasciandosi beffare dall’amico di una vita. I due, forti della complicità che li unisce da oltre vent’anni, sono davvero l’uno la spalla dell’altro.