Mara Venier per la prima volta in 20 anni è lontana dal marito Nicola Carraro in un giorno molto speciale. Vediamo cosa ha tenuto distanti i due

Mara Venier e il marito Nicola Carraro sono lontani in un giorno per loro molto speciale. Di cosa si tratta? Degli 80 anni di lui. I due non hanno potuto festeggiare insieme a causa della distanza. Nicola si trova infatti a Santo Domingo, dove i due hanno acquistato una seconda casa, mentre Mara è a Roma per i suoi impegni lavorativi.

Mara Venier è lontana dal suo amore in un giorno molto importante per lui. Il marito Nicola compie 80 anni ma i due non hanno potuto festeggiare insieme a causa della lontananza che li separa. Mara ha allora pensato di dedicare al marito un post su Instagram. Una foto di loro due insieme, ad un precedete compleanno di lui. Il post è stato molto gradito non solo da Nicola ma anche da tutti i fan di Mara e della coppia.

Mara Venier su Instagram: “Sei il più figo del mondo”

Mara Venier non fa pensare al marito anche quando i due sono distanti. Nicola Carraro ha compiuto 80 anni e per la prima volta i due non hanno potuto passare insieme il giorno del compleanno. Mara però gli ha rivolto un bellissimo pensiero, dedicandogli un post su Instagram molto romantico, accompagnato da delle bellissime parole: “Amore mio grande,dopo 21 anni è la prima volta che non siamo assieme il giorno del tuo compleanno…ho cercato di raggiungerti a Santodomingo anche solo per un giorno ma tutto è complicato con questo Covid maledetto….. sono con te amore e quando tornerai faremo una bellissima festa !!!auguri amore mio..sei l’ottantenne piu figo del mondo.”

Un pensiero molto dolce per compensare la lontananza dal marito nel suo giorno speciale. La coppia è sposata da ormai molti anni e a questa distanza non era abituata. Speriamo che i due possano riunirsi al più presto.