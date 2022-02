Dramma in un cantiere: operaio perde la vita mentre lavora

Un operaio di 57 anni è morto questa mattina in un cantiere di Sora, in provincia di Frosinone, dopo essere stato colpito alla testa da una lastra d’acciaio.

Non accenna ad arrestarsi la scia di vittime sul lavoro in Italia. Questa mattina un operaio di 57 anni ha perso la vita a Sora, in provincia di Frosinone. La vittima stava lavorando in un cantiere quando improvvisamente è stato colpito alla testa da una lastra d’acciaio, forse alzata dalle raffiche di vento.

A nulla è valso il tempestivo intervento dei soccorsi che hanno provato a rianimare l’operaio, deceduto per le gravissime lesioni riportate. L’incidente è ora al vaglio dei carabinieri che dovranno ricostruire con esattezza i fatti.

Incidente mortale sul lavoro questa mattina, martedì 1 febbraio, a Sora, comune in provincia di Frosinone. Un operaio, Ciro Ceccano, 57enne residente a Pescosolido, è deceduto mentre lavorava in un cantiere allestito in via Pietra Santa Maria.

Il 57enne, scrivono i quotidiani locali e la redazione di Frosinone Today, stava eseguendo dei lavori nel cantiere quando, per cause ancora da determinare con precisione, è stato colpito alla testa da una lastra d’acciaio. Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118. L’equipe medica ha provato disperatamente a rianimare l’operaio, ma non c’è stato nulla da fare. Alla fine si sono dovuti arrendere dichiarandone il decesso: troppo gravi i traumi riportati.

Presso il cantiere sono arrivati anche i carabinieri che hanno condotto tutti gli accertamenti per determinare la dinamica dell’incidente mortale. Non è escluso che la lastra possa essersi alzata a causa delle forti raffiche di vento abbattutesi in zona nelle ultime ore provocando danni e disagi.

La salma della vittima, riportano i colleghi di Frosinone Today, è stata trasferita presso l’ospedale di Cassino a disposizione dell’autorità giudiziaria che nelle prossime ore potrebbe stabilire ulteriori accertamenti.