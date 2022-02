Un uomo di 42 anni è morto ieri pomeriggio a Gangi (Palermo) dopo essere stato colto da un malore durante una battuta di caccia. Vano ogni tentativo di soccorso.

Si è sentito male ed è crollato al suolo mentre prendeva parte ad una battuta di caccia con alcuni compagni. È accaduto ieri pomeriggio nelle campagne di Gangi, in provincia di Palermo. A perdere la vita un uomo di 42 anni, stroncato da un improvviso malore.

I suoi compagni hanno subito provato a rianimarlo ed hanno lanciato l’allarme. I sanitari del 118 hanno proseguito le manovre di rianimazione, ma purtroppo ogni tentativo di salvare la vita al 42enne si è rivelato inutile. Oltre ai soccorsi, sul posto sono intervenuti anche i carabinieri.

Palermo, si sente male durante una battuta di caccia: 42enne muore davanti ai compagni

Nel pomeriggio di ieri, lunedì 31 gennaio, a Gangi, piccolo comune nella provincia di Palermo, un uomo ha perso la vita durante una battuta di caccia.

Secondo quanto riferiscono alcune fonti locali, tra cui la redazione del quotidiano Il Giornale di Sicilia, il 42enne si trovava in una zona impervia insieme ad altri compagni quando improvvisamente ha accusato un malore e si è accasciato al suolo. I presenti, notando quanto accaduto, hanno soccorso immediatamente l’uomo ed hanno chiamato il numero unico per le emergenze.

In pochi minuti, sul luogo indicato dai compagni, si è precipitato lo staff medico del 118, ma per il cacciatore era ormai troppo tardi. I sanitari hanno proseguito le manovre di rianimazione, ma alla fine si sono dovuti arrendere dichiarandone il decesso, sopraggiunto per l’improvviso malore.

Sul posto sono arrivati anche i carabinieri per gli accertamenti del caso. Constatata la morte per cause naturali, scrivono i colleghi della redazione de Il Giornale di Sicilia, l’autorità giudiziaria non ha stabilito ulteriori esami ed ha firmato il nullaosta per la restituzione della salma ai familiari del 42enne per le esequie.