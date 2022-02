Frontale tra tir e auto sulla statale: morto un uomo, grave un autotrasportatore

In un incidente, avvenuto ieri sulla statale 11 nel territorio di Borgo Vercelli, un uomo di 55 anni ha perso la vita, mentre un camionista è rimasto gravemente ferito.

Ancora una vittima sulle strade del nostro Paese, l’ennesima. Nella mattinata di ieri, un uomo di 55 anni è deceduto sulla strada statale 11 nel territorio di Borgo Vercelli, in provincia di Vercelli.

L’uomo era alla guida della sua auto che, per cause ancora da accertare, si è scontrata frontalmente con un tir. Dopo l’impatto il mezzo pesante è precipitato da un ponte ed il conducente è stato sbalzato dalla cabina rimanendo gravemente ferito. Sul posto sono arrivati i soccorsi e le forze dell’ordine.

Un morto ed un ferito grave, questo il drammatico bilancio dell’incidente stradale verificatosi ieri mattina, lunedì 31 gennaio, lungo strada statale 11 “Padana Superiore” all’altezza di Borgo Vercelli, piccolo comune in provincia di Vercelli.

A perdere la vita un uomo di 55 anni, di cui non è stata resa nota l’identità. Il 55enne, secondo le prime ricostruzioni, come riporta la redazione locale de La Sesia, viaggiava alla guida della sua auto che, per cause ancora da determinare, si è scontrata frontalmente con un tir. Dopo lo schianto, in cui sarebbe rimasto coinvolto anche un trattore, l’autoarticolato è precipitato da un ponte finendo in un campo adiacente alla carreggiata.

Sul luogo del sinistro è arrivata l’equipe medica del 118 a bordo di diversi mezzi di soccorso, tra cui l’eliambulanza, ed i vigili del fuoco. Per il 55enne, estratto dalle lamiere dai pompieri, non c’è stato nulla da fare: i sanitari hanno potuto solo costatarne il decesso. L’uomo alla guida del mezzo pesante, sbalzato dall’abitacolo, è stato elitrasportato d’urgenza in ospedale per le gravi ferite riportate.

Intervenuti anche gli agenti della polizia ed i carabinieri che hanno provveduto ai rilievi di legge e gli accertamenti per chiarire con esattezza la dinamica del frontale. Per consentire le operazioni di soccorso, la rimessa in sicurezza della carreggiata ed i rilievi delle forze dell’ordine, il traffico è stato deviato.