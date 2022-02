Benessere a tavola: tutte le proprietà benefiche e curative del miele

Ottima alternativa allo zucchero raffinato, il miele è una ricca fonte di proprietà benefiche e curative per l’organismo: scopriamole insieme.

Grande alleato della salute di corpo e mente, il miele è un alimento che non può mai mancare in cucina. Principalmente composto dal fruttosio, il miele è anche un eccellente amico del buonumore; ma c’è di più. Questo prodotto non è solo una valida alternativa al tradizionale e dannosissimo zucchero raffinato; basta un cucchiaio di miele per donare al nostro corpo tutta l’energia di cui ha bisogno: dalle vitamine – in particolari quelle delle famiglie B, C, D ed E – a minerali, nonché oligoelementi, proteine enzimi e polifenoli… la lista è davvero smisurata, così come le sue proprietà: scopriamo insieme i principali benefici dello zucchero dorato.

NON PERDERTI ANCHE >>> Benessere a tavola: 4 principali benefici del Kefir

Miele a tavola: dolce esplosione di benessere per il corpo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Az.Agr.Serena Minieri (@aziendaagricolaserenaminieri)

rafforza il sistema immunitario: balsamico, di fiori o di castagno… ognuno ha i suoi vantaggi, ma qualsiasi miele ha come prima proprietà il sostegno e il rafforzamento del sistema immunitario. Ottimo per combattere raffreddore, allergie e influenze di stagione. Un cucchiaio al giorno è un vero toccasana per la nostre salute in qualsiasi periodo dell’anno.

balsamico, di fiori o di castagno… ognuno ha i suoi vantaggi, ma qualsiasi miele ha come prima proprietà il sostegno e il rafforzamento del sistema immunitario. Ottimo per combattere raffreddore, allergie e influenze di stagione. Un cucchiaio al giorno è un vero toccasana per la nostre salute in qualsiasi periodo dell’anno. elisir di giovinezza: tra le principali proprietà benefiche e curative del miele spicca il principio attivo dei flavonoidi, dei particolari antiossidanti che favoriscono la rigenerazione cellulare combattendo i radicali liberi, principali responsabili dell’invecchiamento delle cellule. Aspetto sano, tonico e giovanile? Dimentica rughe e segni del tempo: anche in questo caso, la miglior medicina è un buon cucchiaio di miele.

tra le principali proprietà benefiche e curative del miele spicca il principio attivo dei flavonoidi, dei particolari antiossidanti che favoriscono la rigenerazione cellulare combattendo i radicali liberi, principali responsabili dell’invecchiamento delle cellule. Aspetto sano, tonico e giovanile? Dimentica rughe e segni del tempo: anche in questo caso, la miglior medicina è un buon cucchiaio di miele. efficace antibatterico naturale: le sorprese del miele sono infinite. Questo prodotto naturale aiuta a prevenire la nascita e la proliferazione dei batteri: basta spalmare una goccia di miele sulla ferita o sulla lesione, ad esempio, per minimizzare il rischio di comparsa di una potenziale infezione. Ottimo anche contro acne e brufoli.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Benessere a tavola, allarme brufoli: 5 alimenti da evitare