Achille Lauro si presenta mezzo nudo sul palco dell’Ariston, la reazione di Amadeus è sconcertante

Sanremo 2022, Achille Lauro si presenta al Festival senza vestiti. L’esibizione sconcertante lascia tutti senza parole ancora una volta

Achille Lauro, ancora una volta, è riuscito a lasciare senza parole i fans del Festival di Sanremo. Per il quarto anno consecutivo è tornato al Teatro Ariston per concorrere insieme agli altri big all’Eurovision, e per la sua esibizione c’è stata una grande curiosità fino all’ultimo istante. Quando è comparso in cima alle scale, ha spiazzato tutti.

Achille, infatti, si è presentato sul palco del Teatro Ariston senza vestiti. Nessun travestimento particolare, solo un paio di pantaloni scuri e basta. Arrivato giù, tutti hanno notato che teneva una mano nascosta dietro la schiena. Con il suo solito sorrisetto impertinente, ha salutato Amadeus e, accompagnato da un coro gospel, ha iniziato a cantare.

Achille Lauro si presenta senza vestiti: l’esibizione sconcertante

La canzone che ha portato si chiama “Domenica”, il giorno del Signore. E, per restare in tema, alla fine dell’esibizione ha simulato un vero e proprio battesimo. L’esibizione, come del resto è successo anche gli altri anni, ha lasciato tutti senza parole.

Due anni fa, Achille Lauro ha spiazzato tutti con i suoi travestimenti stravaganti quando portò in gara il brano “Me ne frego“. Il sound di Domenica è abbastanza simile ma ha conquistato tutti fin dal primo ascolto. E per quanto riguarda gli outfit, quest’anno nessun vestito particolare: a petto nudo e coperto solo da un paio di pantaloni con cui ha giocato per l’intera esibizione.

Alla fine della sua performance, Amadeus ha portato i fiori e lo ha salutato con grande affetto. “Con te, riesco sempre qui a fare audience” dice il conduttore. Infatti, dopo la sua partecipazione di due anni fa, attorno alle sue performance c’è sempre una grandissima curiosità.

Ancora una volta, Achille Lauro è riuscito a dividere il pubblico: c’è chi ha amato follemente la sua esibizione e chi, addirittura, l’ha definita blasfema. Luca Argentero ci ha scherzato su: “Io avrei fatto la cresima al posto del battesimo“.