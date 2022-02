La confessione in diretta di Paola Turani preoccupa gli utenti. A limite delle lacrime la modella spiega quanto accaduto a suo figlio, Enea.

La bellissima influencer e modella classe 1987, Paola Turani, ha avuto un cedimento emotivo nelle ultime ore. Ed ha preferito condividere, per la prima volta, tale momento di debolezza con i suoi fan in rete. La nata sotto il segno del Leone, di origini bergamasche, ha confessato in un lungo video le sue più grandi preoccupazioni.

Nel suo discorso di trionfante d’umanità, la modella dal magnetico sguardo color ghiaccio, ha spiegato senza remore i motivi di alcune difficoltà presentatesi in primis: nella vita privata, come, seppur in più piccola parte, nella carriera.

Paola Turani in lacrime per il figlio Enea: “Non mangiava abbastanza e..”. La situazione è preoccupante

Paola ha quest’oggi sfruttato dieci minuti del suo tempo libero per confessare ai suoi 2 milioni di follower quanto segue. “Oltre ai miei look total back… Devo dire anche l’umore non era altissimo“. “Quando sono in fase down“, ammette Paola: “succede poche volte, ma succede ovviamente anche a me, non riesco a farmi vedere come faccio di solito, perché c’è qualcosa che non va“. Paola si riferisce dunque in particolare modo al silenzio protrattosi sul suo profilo Instagram nell’ultima settimana, riuscendo adesso a svelare pian piano ciascuna delle sue motivazioni. “Sono stata di poche parole in effetti“, continua a tal proposito la modella. “Mi sono presa un po’ di tempo per me, ho staccato un po’, non mi sentivo così positiva. Non c’è stato un motivo ben preciso. Sono state una serie di elementi, di situazioni, che sommate hanno influito negativamente“.

“Ho avuto una situazione non facilissima col discorso allattamento. Enea non mangiava abbastanza e pensavo di non avere più latte, quindi ero un po’ stressata. In realtà il latte non sparisce da un giorno all’altro, ma ero un po’ stressata. Poi ci sono state un po’ di delusioni, un po’ di codine che non mi sono piaciute, anche lì niente di grave… Poi con Enea dovevamo partire, ma non siamo riusciti ad organizzarci“.

“Comunque questi periodo un po’ meno sereni succedono a tutti. E’ normale che ci siano. E va bene così. Però sono curiosa di sapere da voi: come fate ad aiutarvi? O ad uscire da questi pensieri negativi? Perché, nel mio caso, lascio sempre che passino da soli. Io tendenzialmente mi blocco, cerco di farmi vedere poco. Però effettivamente non aiuta questo atteggiamento“.

Lo scorso venerdì, Paola, ha infatti trascorso una serata con gli amici. Un momento rivelatosi piacevole. E che, come nel recente weekend in montagna con la famiglia, ha ben influito sul suo umore. Dove è riuscita a rilassarsi a pieno, potendo partire: “questo lunedì: bella carica“. Difatti, nonostante gli occhi lucidi ben esposti verso l’obiettivo Paola riuscirà a far fluire tutte le sue emozioni, confessando forse non appositamente ai suoi seguaci di avere una personalità consapevole e molto forte. Capace di rialzarsi e comprendersi anche nei momenti più bui.

Infine, la modella si rivolgerà nuovamente al pubblico. “Sono curiosa di sapere voi cosa fate per recuperare le energie positive“. Uno dei primi consigli arriverà da un fan di Paola, che lei stessa deciderà di condividere sul suo profilo. “Penso“, risponderà l’utente legandosi al precedente discorso della modella “che il modo più giusto sia accettarli“.