Beatrice Borromeo e Pierre Casiraghi hanno rivoluzionato la loro esistenza con una drastica scelta: il nuovo stile di vita li ha cambiati nel profondo.

Eleganti, bellissimi e legati da un forte amore. La scintilla tra Beatrice Borromeo e Pierre Casiraghi è viva come non mai a distanza di sette anni di matrimonio e due figli. Il terzogenito di Carolina di Monaco, nato dal suo secondo matrimonio con Stefano Casiraghi, deceduto in un tragico incidente nel 1990, e l’ex modella, giornalista e conduttrice sono tra le coppie reali più amate.

Considerati i royal più chic della famiglia monegasca, nell’ultimo anno la loro vita ha preso un corso inaspettato. Nel 2021 hanno infatti abbandonato Palazzo, per prendersi una pausa dalla vita di corte: confinati nell’armadio quindi gli abiti più scintillanti per le serate e gli impegni ufficiali, sono partiti alla volta di una meta immersa nella natura.

Tutto è accaduto durante il lockdown: questo periodo ha avuto ripercussioni sulle vita di tutti, tra cui quelle di Beatrice e Pierre, insieme dal 2018, a seguito del quale hanno preso una decisione drastica.

Beatrice Borromeo e Pierre Casiraghi: il drastico cambiamento

Bagagli alla mano, Beatrice Borromeo e Pierre Casiraghi hanno salutato il principato. Nello stupore di tutti, si sono trasferiti nel 2021 nelle campagne nel sud della Francia.

Soggiornando in una fattoria hanno trascorso mesi tra natura, orti, cavalli e pecore, costruendo un nido d’amore e proteggendo così se stessi e i loro bimbi, Stefano e Francesco, dalla pandemia e dalle restrizioni.

Il nuovo stile di vita li ha conquistati fin da subito, permettendogli di staccare la spina dalla frenetica routine di Corte. Hanno vissuto così un periodo molto felice con cui hanno riscoperto il piacere delle piccole cose anche se non hanno dimenticato i parenti di Monaco con cui si sono videochiamati assiduamente.

Una scelta molto simile a quella di Kate Middleton e William che hanno trascorso al fianco dei loro figli i mesi estivi nelle campagne inglesi. Tuttavia come i duchi sono tornati a Londra, anche Pierre e la sua Beatrice hanno dovuto lasciare le amate vedute campagnole per vari impegni, in particolare per un importante appuntamento. Soli pochi giorni fa infatti hanno fatto sognare tutti mostrandosi con uno stile impeccabile a Parigi durante le sfilate dell’alta moda.