“Un Posto al Sole”, addio ad uno dei protagonisti: l’improvvisa partenza

Un Posto al Sole si prepara ad un grande cambiamento: scopriamo insieme cosa sta per succedere nella soap opera napoletana più amata di sempre

Periodo di stravolgimenti in Un Posto al Sole. Proprio nelle ultime settimane, ci siamo ritrovati a dire addio a Vittorio Del Bue, il figlio di Guido. Con la scusa di fare un viaggio in Europa, il ragazzo è partito e con molte probabilità non farà più ritorno, perché l’attore ha salutato tutti sui social. Adesso è il turno di salutare un altro personaggio.

L’addio di Vittorio Del Bue ha spezzato il cuore dei telespettatori italiani che si erano affezionati al ragazzo, considerando che fa parte della grande famiglia napoletana da quando era molto piccolo. Un altro addio molto discusso sta per arrivare e i fans non reagiranno affatto bene nell’apprendere questa notizia.

Un Posto al Sole, addio al noto personaggio della soap opera napoletana

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Beatrice Borromeo e Pierre Casiraghi, stravolta la loro vita: cambia tutto. Dalle stelle alle stalle

A dire addio alla soap, potrebbe essere Patrizio Giordano. Il figlio di Raffaele ha vissuto un momento davvero molto difficile. La sua storia d’amore con Clara è giunta a termine, perché la donna ha capito di non provare nessun sentimento d’amore per il giovane chef.

Una batosta che ha fatto davvero stare molto male Patrizio. Ha cercato più volte di tornare a corteggiare la sua ex fidanzata, sperando di riuscire a tornare insieme a lei, ma l’ultima volta che hanno parlato Clara gli ha detto chiaramente di non provare più niente per lui.

Patrizio, ovviamente, non ha affatto reagito bene e per lui questa è stata una doppia delusione d’amore che lo ha gettato nel baratro della disperazione. Proprio per questo motivo, Patrizio ha deciso di prendere una scelta piuttosto drastica che riguarda il suo futuro e che potrebbe spezzare il cuore dei suoi genitori.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Paola Turani in lacrime per il figlio Enea: “Non mangiava abbastanza e..”. La situazione è preoccupante

Proprio come Vittorio, Patrizio ha deciso di andare via da Napoli per prendersi un momento per sé. Con molte probabilità, raggiungerà il suo amico in giro per l’Europa.