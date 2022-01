Monica Bertini ha fatto sognare il popolo del web con il suo sguardo ipnotico. La visione da urlo ha scatenato un tripudio di cuori e complimenti.

Uno sguardo ipnotico da batticuore. Monica Bertini ha così riscaldato i fan, sfoggiando tutto il suo fascino in una location incredibile. Si tratta di una visione mozzafiato condivisa sulla sua seguitissima pagina Instagram che ha mandato letteralmente in estasi i suoi 420 mila follower.

Nota conduttrice e giornalista, classe 1983, il suo volto è diventato conosciuto a seguito della partecipazione a format di successo dedicati al mondo dello sport. Da Sky a Mediaset, dopo essere diventata giornalista professionista è poi approdata a “Pressing” che tutt’ora conduce su Italia 1.

Oltre ai traguardi sugli schermi è molto attiva sui social, in particolare su Instagram: il suo feed è una raccolta di scatti incredibili, accomunati dalla sua bellezza mediterranea.

Monica Bertini irresistibile: lo sguardo che riscalda i fan

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Monica Bertini (@monybertini)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > “Impeccabile” Serena Rossi stende i fan con una FOTO di Maria: che contadina affascinante

“Bellissima”, “Splendida”, “Stupenda”, “Favolosa”, “Wow”, “Una bellezza divina”, sono solo alcune delle parole di apprezzamento che si leggono sotto all’ultimo post condiviso su Instagram dalla Bertini.

Si tratta di un carosello di foto da infarto scattate durante il suo weekend trascorso a Firenze. In particolare a catturare l’attenzione la prima foto in cui è ritratta in primo piano, mostrandosi con uno sguardo penetrante capace di sciogliere i follower, accorsi subito a mettere il loro like.

Indosso un cappello e una pelliccia viola, di seguito ha poi pubblicato scorci delle bellezze fiorentine che hanno fatto da sfondo al suo fine settimana indimenticabile.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > “Non dorme con me” Giovanna Civitillo, la clamorosa ammissione su lei e Amadeus

Momenti magici e spensierati, in cui ha ricaricato le batterie, che ha condiviso anche nelle stories di Instagram per la gioia dei fan, rimasti anche questa volta senza fiato davanti a tanta bellezza. Ogni contenuto della conduttrice infatti conquista sempre tutti e conferma come il suo fascino sia intramontabile anno dopo anno.