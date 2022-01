Jasmine Carrisi ha mandato in estasi il popolo del web mostrandosi incredibile: tra la scollatura profonda e un drastico cambio look i fan sono in tilt.

Grinta e stile per affrontare con il giusto passo le sfide del nuovo anno. Jasmine Carrisi ha dato un taglio netto con il passato cambiando radicalmente il suo look. La figlia di Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso ha lasciato tutti senza fiato con questa scelta rivoluzionaria: il risultato è un’immagine completamente differente, molto più strong.

La 21enne, figlia d’arte, conosciuta nel mondo dello spettacolo per la sua partecipazione a format televisivi, ha mostrato la sua trasformazione su Instagram dove è seguitissima. 98 mila follower il suo feed è una raccolta di scatti da sogno accomunati dalla sua bellezza ipnotica.

Molto simile alla madre, i suoi occhioni azzurri, i suoi lineamenti angelici e le sue curve pazzesche hanno rapito, scatto dopo scatto, il pubblico in estasi davanti a tanto fascino.

Jasmine Carrisi irresistibile: look strong per il cambio look drastico

“Stupenda”, è solo uno dei tanti commenti che si leggono sotto all’ultimo post condiviso su Instagram da Jasmine Carrisi. Si tratta di un carosello composto da una serie di foto incredibili in cui ha sfoggiato il nuovo look: da bionda è passata a rossa, trasformando così completamente la sua chioma.

I fan sono rimasti senza fiato, increduli per il drastico cambiamento. Molti si sono complimentati per la scelta, apprezzandola più ora che prima, mentre per altri stava meglio bionda, colore da anni sfoggiato anche dalla madre.

Alcuni sottolineano come con questa nuance sembri più grintosa. Se il suo classico biondo miele metteva in risalto perfettamente i suoi occhi azzurri, questa tonalità rossa intensa non è da meno. Sempre bellissima ha voluto dare così un nuovo mood alla sua vita: spesso infatti quando una donna cambia pettinatura, desidera dare inizio a una nuova fase.