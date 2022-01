Tomaso Trussardi, tutta la verità su Michelle Hunziker nella lunga intervista: “Io tradito? Rimanga dov’è”

Tomaso Trussardi rompe il silenzio e mette le cose in chiaro sul rapporto con Michelle Hunziker, come mai era accaduto prima: parole forti.

Ormai l’ex coppia più affiatata nel vasto mondo dello spettacolo può dichiararsi “finita” nel vero senso della parola.

Più di qualcuno attendeva con trepidazione il momento giusto in cui uno tra i due interessati rompesse il silenzio e spiegasse quale ingranaggio si fosse rotto in quella che era considerata fino a poco meno di un mese fa, una bellissima favola d’amore.

Parliamo di Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, moglie e marito di fronte alla legge, oramai legati da un unico sentimento: l’amore per le figlie Sole e Celeste. Che sia un nuovo capitolo targato “D’Alessio-Tatangelo”?

Difficile concepire un’ipotesi di tal genere, soprattutto perchè in questo caso le verità che si celano dietro la dichiarata separazione iniziano a venire a galla senza troppi giri di parole, un giorno dopo l’altro.

Le ultime da questo punto di vista portano la firma del noto imprenditore bergamasco. Andiamo a scoprire la lunga intervista che ha rilasciato ai microfoni del “Corriere della Sera”

Tomaso Trussardi sputa fuori il rospo su Michelle: ecco come stanno realmente le cose

Gli appassionati e i sostenitori dell’ormai ex coppia, Tomaso Trussardi e Michelle Hunziker possono tirare un sospiro di sollievo. In queste ore, i fan hanno cercato di trarre alcune conclusioni e arrivare a ricostruire i pezzi di un puzzle che difficilmente pensavano fosse destinato alla rottura.

Prima del momento tanto atteso, l’imprenditore bergamasco e la conduttrice svizzera erano stati accostati ad altre personalità note dello spettacolo, che li avrebbero fatto perdere la testa e mettere in discussione il loro amore.

Dalle parole di Tomaso pare proprio che questa ipotesi non sia del tutto da scartare. Le indiscrezioni di un riavvicinamento clamoroso tra Michelle ed Eros Ramazzotti lanciate qualche ora fa sembrano essere confermate in parte per bocca dell’imprenditore lombardo.

L’attuale marito dell’ex volto a mezzo busto di “Striscia La Notizia” è rimasto un po’ infastidito da una situazione dietro la quale potrebbe celarsi un vero e proprio tradimento ad opera di Michelle.

Il cantautore romano, Eros si dice abbia suggerito all’ex compagna di dedicarsi allo sport e in particolare al ‘Karate’ per eliminare una volta per tutte, le sofferenze patite a causa della separazione da Trussardi.

Già tempo fa il cantante aveva cercato di destabilizzare l’ambiente familiare della sua ex, lanciando una ‘frecciatina’ alquanto irrispettosa: “A letto con me non rideva…”.

Insomma tra i due contendenti della showgirl svizzera non scorreva di certo buon sangue. E se fino ad oggi c’era ancora qualche speranza di riappacificazione o chiarimento tra i due, l’imprenditore l’ha spenta una volta per tutte.

“Rimanga dov’è… Avrebbe potuto dire e fare determinate cose in altri momenti…” tuona il figlio d’arte, puntando il dito contro il papà di Aurora con la quale si era creato un bel rapporto.

Pare infatti che da quando la Hunziker e Trussardi non sono più insieme anche la primogenita della svizzera abbia assunto una fredda posizione a sfavore del 38enne lombardo.

Tornando a parlare della ‘coppia che scoppia’, nella lunga intervista al “Corriere della Sera”, l’imprenditore, il quale ha tagliato inizialmente corto col dire che era stata fatta una scelta per tutelare le due figlie avute dalla loro relazione ha lasciato aperta una speranza di riappacificazione con Michelle “…non andando in vacanza con le nostre gioie, ma magari con una cena…”.