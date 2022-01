Silvia Toffanin e Piersilvio Berlusconi. La loro casa? Una reggia! Non immaginereste mai dove vivono

Silvia Toffanin e Piersilvio Berlusconi. La nota e solidissima coppia del jet set nostrano vive in un posto incantevole, un paradiso che poche persone potrebbero permettersi. L’avete mai visto?

La storia di Silvia Toffanin e Piersilvio Berlusconi sembra una favola moderna. Lei era una giovanissima modella, cresciuta nella provincia di Vicenza, con il sogno di sfondare nel mondo del piccolo schermo.

L’exploit e il successo sono arrivati nel 2001 quando, dopo una’apparizione precedente al concorso di Miss Italia, venne scelta come Letterina nel famoso quiz show di Canale 5 “Passaparola”, condotto all’epoca da Gerry Scotti. L’intraprendenza e il talento della giovane non passarono inosservati. L’incontro successivo con il vicepresidente esecutivo e amministratore delegato di Mediaset Piersilvio Berlusconi sfociò in una relazione che, solidissima, dura ancora oggi.

Silvia Toffanin e Piersilvio Berlusconi, dove vivono? La location è da rimanere a bocca aperta

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Levante Drone Festival (@levante_drone_festival)

Silvia Toffanin è oggi uno dei volti più amati di Canale 5; con regolarità conduce da ben sedici edizioni il rotocalco e talk show pomeridiano “Verissimo”, raccogliendo consensi diffusi da parte del pubblico che la premia sempre con ottimi risultati in termini di share e ascolti.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> “Tali e Quali”, Cristiano Malgioglio potrebbe abbandonare il programma: con Carlo Conti purtroppo…

Non si è mai sposata con Piersilvio Berlusconi ma i due stanno insieme da venti anni e sono genitori di Lorenzo Mattia, nato il 10 giugno 2010, e Sofia Valentina, nata il 10 settembre 2015.

Nonostante la coppia sia attivissima nella sede di Mediaset a Cologno Monzese (seppur con mansioni diverse), stranamente hanno scelto un posto lontano in cui “fare il nido”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> “GF Vip”, Soleil Sorge in crisi vuole lasciare la casa. Cos’è successo nel cuore della notte

La loro dimora è una vera e propria reggia. Si tratta di Castello di Paraggi, edificio da sogno e di gran valore storico, costruito nel 1626 e occupato secoli dopo dalle truppe napoleoniche durante il Primo Impero francese.

Si trova a Portofino, sulla Riviera Ligure, quattro piani a pianta quadrata eretti a strapiombo su un piccolo promontorio, approdo privato alla spiaggia, ovviamente piscina e alte mura per tenere a distanza curiosi e paparazzi.