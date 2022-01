Sanremo 2022, al via la gara canora a partire da martedì 1 febbraio: testo e significato della canzone “Abbi cura di te” di Highsnob e Hu

Tra i grandi nomi che calcheranno il palco dell’Ariston durante il prossimo festival di Sanremo, Highsnob e Hu sono senza dubbio tra i meno conosciuti. Highsnob – nome d’arte di Michele Matera – ha iniziato la propria carriera come membro del duo Bushwaka, per poi scegliere di intraprendere un percorso da solista che, nel 2016, lo ha addirittura portato ad ottenere il disco d’oro per il singolo “Harley Quinn“.

Hu – all’anagrafe Federica Ferracuti – non è invece un volto sconosciuto agli affezionati di Sanremo. Nel 2021, infatti, la cantante ha partecipato al format “Sanremo Giovani“, nell’ambito del quale è riuscita ad accedere alle fasi finali. I due, che stanno per affrontare una tappa davvero cruciale dei rispettivi percorsi artistici, porteranno il singolo “Abbi cura di te” sul palco più importante d’Italia. Scopriamo insieme il testo e il significato della canzone.

Sanremo 2022, “Abbi cura di te”: il significato della canzone di Highsnob e Hu

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da H I G H S N O B (@mikeisaprettyboy)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Sanremo 2022, “Sei tu”: il significato della canzone di Fabrizio Moro

La canzone con cui Highsnob e Hu calcheranno per la prima volta il palco dell’Ariston si intitola “Abbi cura te“. Il brano, che mescola sonorità pop agli espedienti tipici del rap, racconta della fine di un amore e del percorso, estremamente lungo e complicato, con cui i due amanti, dopo essersi detti addio, cercano di elaborare il sentimento vissuto e di superarlo, nel tentativo di voltare pagina.

La fine di un amore, seguendo la scia proposta dal brano, è una fase di lotta implacabile contro i ricordi che, nonostante gli sforzi, continuano a riaffiorare e a riportare alla luce il sentimento vissuto. “Abbi cura di te“, ritornello e titolo del singolo, è l’augurio che rispecchia il capolinea di ogni relazione: il desiderio che l’altro prosegua con la sua vita e che le ferite, prima o poi, giungano a rimarginarsi del tutto

TESTO

Ho perso la ragione, hai ragione

Ma non siamo pari, siamo animali

Stringimi forte, che provo piacere

Nel sentir dolore come lo shibari

Scrivo solo di notte così per lo meno

Baby sto imparando a rimpiazzare i sogni

I sogni come te qualcuno aveva detto

Che la mattina sveglio neanche li ricordi

E vincere battaglie non mi serve mica

Perché questa è una guerra in cui si perde sempre

E io perdo la testa come Oloferne

Dimmi come ti senti ora che baci un verme

Tu vienimi a prendere dentro quest’ansia

Ti aspetterò dove ci siamo persi

Siamo un universo fatto di parole

Che non ci siamo detti

E per ricordarle, me le tatuerò

Perché non ti sento ma tutto qua parla di te

E solo dio sa quanto vorrei che fossi silenzio

Ho trovato la calma però non è niente di che

Non ha niente di me

Tanto ormai ho trovato il coraggio di stare lontano da te

Lontano da te

E goodbye ovunque sarai tu ricorda

Abbi cura di te

Abbi cura di te

Come tagli sopra le mie mani

Queste lenzuola sanno ora come ti chiami

In questo gioco quando hai vinto hai perso

Esseri umani senza essere umani

Vorrei essere acqua per lavarti via il dolore

Baciare le tue lacrime eh

E poi piove e poi piove

E farsi male fino a sfinirsi

Finché il dolore non lo senti più

Perché non posso bere veleno nella speranza che muori tu

Ed è cosi che le nostre parole

Sono diventate armi in mano a dei bambini

E fanno così male che non te l’ho detto

Però ti prometto

Che per ricordarle me le tatuerò

Perché non ti sento ma tutto qua parla di te

E solo Dio sa quanto vorrei che fosse silenzio

Ho trovato la calma però non è niente di che

Non ha niente di me

Tanto ormai ho trovato il coraggio di stare lontano da te

Lontano da te

E goodbye ovunque sarai tu ricorda

Abbi cura di te

Abbi cura di te

E tu tornare a togliermi il fiato

La mia condanna camera a gas

Giusti al momento sbagliato, ho sbagliato

Tanto ormai ho trovato il coraggio di stare lontano da te

Lontano da te

E goodbye ovunque sarai tu ricorda

Abbi cura di te

Abbi cura di te

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Sanremo 2022, “Ti amo non lo so dire”: il significato della canzone di Noemi

Una prima prova importantissima, quella di Highsnob e Hu, che se ben sfruttata potrebbe rappresentare un vero e proprio trampolino di lancio. Non ci resta che attendere l’inizio del festival.