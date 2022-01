Tomaso Trussardii: “Ha mancato di rispetto”. Svelata la verità, è un terremoto..

Tomaso Trussardi si apre in un’intervista dove finalmente svela tutta la verità. La dichiarazione su Eros Ramazzotti non lascia alcun dubbio: “Ha mancato di rispetto”

Nonostante siano trascorsi già diversi giorni dalla comunicazione ufficiale con cui Tomaso Trussardi e Michelle Hunziker hanno annunciato la loro separazione, è davvero difficile prenderne atto. Un legame iniziato nel 2011, dal quale nascono le amate figlie Celeste e Sole, alle quali rivolgono le loro assolute priorità: “Ci impegniamo a proseguire con amore e amicizia il percorso di crescita delle nostre meravigliose bambine“.

Un amore durato 10 anni, di cui 7 di matrimonio, giunto al suo inevitabile termine, per la triste sorpresa dei fan. Le voci che si sono consumate sulle cause della rottura di una delle coppie più amate dello spettacolo sono moltissime, a partire da quelle differenze che da sempre hanno caratterizzato il loro rapporto.

Le ipotesi sul tradimento da parte di uno dei due partner non sono mancate, senza trovare conferma o smentita dai diretti interessati, fino a questo momento. Tomaso Trussardi svela finalmente tutta la verità nell’inervista che chiarisce ogni dubbio sulla presenza di un triangolo amoroso.

Tomaso Trussardi svela il retroscena su Eros Ramazzotti

“Non seguiranno ulteriori commenti nel rispetto della privacy della nostra famiglia“, questa una delle frasi chiave del comunicato di Tomaso Trussardi e Michelle Hunziker, con il quale hanno annunciato la loro separazione. L’amministratore delegato della nota maison di moda si è concesso una piccola deroga con un’intervista rivelatrice al “Corriere della Sera“, nel quale racconta con sincerità alcuni sconosciuti retroscena sulla fine del grande amore che lo legava alla conduttrice.

Il primo chiarimento che ci tiene a evidenziare è l’assenza della voce “tradimento” nelle cause che hanno causato la fine della loro relazione. Nessun triangolo amoroso ha posto fine al loro matrimonio: “Continua ad essere la donna che ho amato di più nella mia vita e la amo ancora, ma in una forma differente“. Una spiegazione molto semplice, alla quale tuttavia si aggiungono inattese dichiarazioni.

Il suo sfogo si rivolge ad Eros Ramazzotti, protagonista di molti gossip su un ritorno di fiamma totalmente smentito. Tomaso Trussardi si rivolge in modo perentorio, forse per togliersi finalmente qualche sassolino dalla scarpa. Il ricordo si sposta immediatamente alla celebre intervista che il cantante aveva rilasciato nel corso di un’ospitata nel programma “Felicissima Sera“.

Alla domanda di Pio e Amedeo sul motivo per il quale Michelle Hunziker abbia l’abitudine di ridere sempre, Eros Ramazzotti aveva risposto in modo decisamente irriverente: “A letto non rideva“. Un’uscita che di certo non è stata apprezzata dall’allora marito della conduttrice, che ad oggi afferma con fermezza: “Ha mancato di rispetto a tutta la mia famiglia“.

Non manca il commento anche alla vicinanza che il cantante ha espresso alla sua ex moglie in relazione alle difficoltà conseguenti alla separazione: “So che dice di volerla aiutare a superare la negatività, ma forse avrebbe dovuto esserci in altri momenti. Meglio che ognuno stia al suo posto“.