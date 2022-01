Giorni movimentati all’interno del talent di Maria De Filippi. Il programma sta affrontando una situazione piuttosto complessa che ha portato a una decisione da parte di Mediaset

Nell’ultima settimana ha destato non pochi sospetti la ripetuta cancellazione della nuova registrazione di Amici, che sarebbe dovuta andare in onda domenica 30 gennaio. Dopo numerose indiscrezioni sui motivi che avrebbero portato a questo momento di stallo, la causa è stata finalmente svelata. Sarebbero coinvolti alcuni ballerini professionisti, risultati positivi al Covid. Questo ha portato Mediaset a prendere una decisione: ecco cosa andrà in onda nel palinsesto domenicale.

Appuntamento confermato, “Amici” ci sarà ma in una modalità differente

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da WittyTV (@wittytv)

Sebbene inizialmente si fosse pensato a un problema legato ad alcuni alunni, pare confermato che quest’ultimi siano rimasti nella propria “bolla” grazie anche alle interazioni avute sempre a distanza con i professionisti di ballo. Tuttavia a causa della positività di alcuni di loro la produzione è stata costretta a prendersi del tempo per assicurarsi che tutto possa riprendere in totale sicurezza.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> Gianni Sperti, l’annuncio incredibile travolge i fan: “Non avevo mai provato nulla di simile”

Per questo motivo la registrazione della nuova puntata è stata rimandata a data da destinarsi. Mediaset è così intervenuta per porre alcune modifiche al palinsesto di domenica 30 gennaio. La consueta puntata di Amici condotta da Maria de Filippi non andrà in onda, ma i fan del talent avranno comunque modo di seguire le vicende interne alla scuola.

Sarà infatti trasmessa una puntata speciale realizzata attraverso filmati registrati e che terminerà prima del previsto, lasciando posto a Verissimo alle ore 15:30. Una spiacevole situazione che il pubblico spera possa risolversi presto, anche in vista delle prossime settimane che saranno decisive per gli alunni della scuola.

È infatti iniziata la corsa al serale che prenderà il via dopo la metà di marzo, al termine della nuova edizione di C’è Posta Per Te. I professori saranno chiamati a decidere chi tra gli allievi potrà accedere alla fase finale del programma.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> Benedetta Parodi annuncia la grande notizia: nessuno se lo aspettava

Il talent di Canale 5 resta uno dei programmi di riferimento di Mediaset che anche in una condizione simile ha voluto trovare una soluzione per non lasciare i telespettatori a bocca asciutta.