Un ultimo comunicato riguardante lo stato della principessa Charlene di Monaco attira inevitabilmente l’attenzione dei sudditi.

La principessa Charlene di Monaco, legata sin dal 2011 ad Alberto II, ha tenuto ad aggiornare i suoi sudditi sulle sue, sempre più mutevoli, condizioni di salute. Visti, in particolare modo, i numerosi problemi insorti negli ultimi mesi, in seguito ad un intervento mal riuscito quanto alle successive ripercussioni legatesi a tale drammatico accadimento, l’ex modella si è inizialmente ritrovata costretta ad allontanarsi dai riflettori. Come dalla tanto amata vita mondana. L’assenza per un lungo periodo ha segnato la vita del Principato, come mai accaduto fino ad ora.

Se, poche settimane fa, il suo ritorno in Europa aveva contribuito a rassicurare non poco il seguito della principessa, ora e seppur momentaneamente, qualcosa si starebbe apprestando a cambiare drasticamente da un momento all’altro.

Charlene di Monaco attimi struggenti: l’avviso doveva essere pubblicato

Sin dalla sua confermata permanenza in uno dei più affermati centri di riabilitazione su suolo svizzero, nonché ai mancati eventi portati avanti con esclusiva dal principe Alberto nel da poco conclusosi 2021, Charlene avrebbe pian piano dato cenni di speranzosa ripresa. La principessa avrebbe difatti desiderato riavviarsi gradualmente ad una routine più vicina alla normalità, informando il suo pubblico attraverso un comunicato stampa.

Ad attirare particolarmente l’attenzione dei sudditi sarebbe stata, in primis, la stretta vicinanza con il suo quarantaquattresimo compleanno ed il rispettivo comportamento della principessa rispetto a tale importante occasione. Lo scorso 25 gennaio, nonostante l’impossibilità di partecipare ad una formale e sfavillante riunione di famiglia in occasione del festivo evento, un importante settimanale britannico, meglio conosciuto ai lettori italiani come “Hello!“, ha voluto chiarire e condividere pubblicamente le reali intenzioni della principessa.

Charlene, secondo quanto affermato in queste ultime ore, si starebbe “riprendendo bene“. Nonostante i medici avrebbero ammesso di volerla tenere sotto osservazione, nella struttura, ancora per qualche periodo. Si presume però stavolta che possa essere di breve durata. Almeno rispetto alle estenuanti attese sinora portate avanti, con resilienza, dai restanti membri della famiglia reale. Si tratterebbe, perciò, soltanto di alcune settimane.

Ora non resterebbe che continuare a sperare, come nella dedica apparsa quattro giorni fa sul suo profilo Instagram ufficiale, di rivederla far definitivamente ritorno.