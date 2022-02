Agricoltore trovato privo di vita in casa: il corpo in una pozza di sangue

Un anziano agricoltore è stato trovato morto la scorsa notte nella sua casa di Maruggio, in provincia di Taranto: sul corpo ferite d’arma da taglio.

Durante la scorsa notte, un uomo di 84 anni sarebbe stato ucciso all’interno della sua abitazione di Maruggio, in provincia di Taranto. A chiamare le forze dell’ordine sarebbe stato un familiare.

In pochi minuti presso la casa dell’84enne sono arrivati i sanitari, che non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso, ed i carabinieri. I militari dell’Arma hanno avviato le indagini: pare che l’uomo sia stato ucciso con diverse coltellate. Non è esclusa l’ipotesi di una rapina sfociata nel sangue.

Angelo Taurino, agricoltore di 84 anni, è stato trovato morto la scorsa notte, tra martedì 1 e mercoledì 2 febbraio, nella sua casa di Maruggio, piccolo comune di circa 5mila abitanti in provincia di Taranto.

A chiamare i carabinieri, scrive la redazione di Leggo, sarebbe stato un familiare. Dopo la segnalazione presso l’abitazione è arrivata l’equipe medica del 118, i carabinieri della Compagnia di Manduria ed i colleghi del Comando Provinciale. Purtroppo, all’arrivo dei soccorsi, per Taurino, rinvenuto sul letto in una pozza di sangue, era ormai troppo tardi: ai sanitari non è rimasto altro che costatarne il decesso.

Sono scattate, dunque, le indagini sul caso. Stando ai primi riscontri, sembra che l’anziano sia stato ucciso con diverse coltellate. Sul corpo, riferiscono i colleghi di Leggo, sarebbero state ritrovate delle ferite d’arma da taglio alla carotide a altre al torace. Per condurre gli accertamenti sono intervenuti i carabinieri della Scientifica a caccia di elementi utili per risalire alla dinamica dei fatti.

Da chiarire anche il possibile movente del delitto. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori anche quella di una rapina finita male. Sotto choc la comunità del paese in provincia di Taranto, dove Taurino era molto conosciuto per la sua attività di agricoltore.