Ragazza trovata morta nell’appartamento di un vicino: indagano i carabinieri

Nel pomeriggio di ieri a Grumo Nevano (Napoli), una ragazza di 23 anni è stata trovata morta in casa di un vicino: si sospetta possa essere stata strangolata.

Orrore ieri pomeriggio a Grumo Nevano (Napoli), dove una ragazza di 23 anni è stata trovata senza vita nell’appartamento di un vicino di casa. Al momento gli inquirenti mantengono il più stretto riserbo sul caso, ma stando a quanto trapelato, la giovane sarebbe stata strangolata e rinvenuta con uno straccio in bocca.

Sul caso stanno indagando i carabinieri che recatisi presso l’appartamento hanno condotto tutti i rilievi e gli accertamenti per ricostruire quanto accaduto.

Napoli, ragazza trovata morta nell’appartamento di un vicino: ipotesi strangolamento

Una ragazza di 23 anni, Rosa Alfieri, è stata trovata morta all’interno della casa di un vicino, un appartamento sito in via Risorgimento a Grumo Nevano, in provincia di Napoli.

A trovare il corpo sarebbe stato il padre della giovane che, preoccupato del mancato rientro in casa della figlia, avrebbe preso a spallate la porta dell’appartamento che egli stesso aveva affittato ad un uomo. Qui avrebbe rinvenuto il corpo senza vita di Rosa in camera da letto. Stando a quanto riportano alcune testate locali ed Il Corriere del Mezzogiorno, la 23enne è stata trovata con uno straccio in bocca ed il corpo presentava dei segni di strangolamento.

Lanciato l’allarme presso l’abitazione sono arrivati i medici del 118 ed i carabinieri. I militari dell’Arma hanno provveduto agli accertamenti del caso ed ora stanno indagando per risalire a cosa possa essere accaduto all’interno di quell’appartamento. Gli investigatori, coordinati dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord, al momento mantengono il più stretto riserbo.

Dai primi riscontri, scrive Il Corriere del Mezzogiorno, pare che la vittima sia stata strangolata ed uccisa, poi il presunto assassino si sarebbe dato alla fuga facendo perdere ogni traccia. Gli inquirenti starebbero cercando il vicino di casa, un uomo di Grumo Nevano che sarebbe arrivato nella palazzina qualche settimana fa e a cui proprio il padre di rosa aveva dato in affitto l’appartamento.

A far maggiore chiarezza sarà l’autopsia, già disposta dall’autorità giudiziaria per chiarire le cause del decesso e per appurare se la 23enne possa aver subito una violenza sessuale. Tra le ipotesi, difatti, vi sarebbe anche quella secondo la quale la ragazza possa essere stata assassinata dopo aver reagito ad una violenza.