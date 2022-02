Sanremo 2022, la prima classifica provvisoria: la grande sorpresa

La prima serata del ”Festival di Sanremo” ha già dato i suoi verdetti seppure del tutto provvisori. Scopriamoli!

E’ stata la sala stampa ad aver stilato la classifica dei primi 12 artisti in gara che si sono esibiti sul palco dell’Ariston, in attesa degli altri 13 che canteranno domani.

Amadeus e Fiorello hanno dato le prime sentenze indirizzando già l’andamento della 72esima edizione della kermesse canora più amata d’Italia.

Amadeus e Fiorello sono alla loro terza conduzione del ”Festival di Sanremo”: dopo la vittoria di Diodato nel 2020 con ”Fai Rumore” e dei Maneskin nel 2021 con ”Zitti e buoni”, grazie alla quale hanno conquistato anche l’ “Eurovision song contest”, ci si domanda chi sarà il prossimo artista incoronato dal direttore artistico di questo ciclo vincente.

Tra i favoriti Mahmood e Blanco, Achille Lauro, Elisa ed Emma Marrone.

Nella prima serata si sono esibiti i primi 12 cantanti. A votare, questa sera, la sala stampa divisa così: un terzo la carta stampata, un terzo il web e un terzo le radio.

La classifica della prima serata

Scopriamo i verdetti provvisori dei primi 12 cantanti in gara:

Mahmood e Blanco – “Brividi”

2. La rappresentante di lista – “Ciao, ciao”

3. Dargen D’Amico – “Dove si balla”

4. Gianni Morandi – “Apri tutte le porte”

5. Massimo Ranieri – “Lettera di là dal mare”

6. Noemi – “Ti amo non lo so dire”

7. Michele Bravi – “Inverno dei fiori”

8. Rkomi – “Insuperabile”

9. Achille Lauro – “Domenica”

10. Giusy Ferreri – “Miele”

11. Yuman – “Ora e qui”

12. Ana Mena – “Duecentomila ore”