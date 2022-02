Damiano David in lacrime sul palcoscenico di Sanremo: l’esibizione dei Maneskin non va come previsto. Amadeus ha reagito in modo inaspettato

Sono stati annunciati a buon diritto come i primi ospiti internazionali di questo Festival di Sanremo. I Maneskin, reduci dai successi raggiunti nel corso degli ultimi undici mesi, sono tornati più che volentieri ad esibirsi sul palcoscenico che ha regalato loro una popolarità davvero inaspettata.

Accolti con grande entusiasmo dal conduttore – che ha addirittura abbandonato il palco dell’Ariston per andare a recuperare i suoi ospiti -, i vincitori dello scorso anno hanno interpretato i singoli “Zitti e buoni” e “Coraline“.

Proprio al termine di quest’ultima esibizione, Damiano David si è abbandonato all’emozione regalando ai telespettatori di Rai 1 un momento davvero commovente, che difficilmente verrà dimenticato. Analizziamo insieme i dettagli dell’accaduto.

Damiano dei Maneskin in lacrime, l’esibizione a Sanremo non va come previsto: la reazione di Amadeus

Il pubblico dell’Ariston era letteralmente in fermento di fronte ai super ospiti della prima puntata del Festival di Sanremo. Stiamo parlando dei Maneskin, la rock band che, proprio durante l’edizione dello scorso anno, è riuscita a raggiungere il gradino più alto del podio. Il singolo “Zitti e buoni“, che ha scalato le classifiche a livello internazionale, ha portato decisamente fortuna alla band.

I quattro artisti, dopo essersi esibiti sulle note del brano che li ha resi celebri in tutto il mondo, hanno poi interpretato una delle loro ultime canzoni, “Coraline“. Un’esibizione che ha toccato le corde del cuore del cantante, il quale, al termine della performance, si è lasciato andare ad un gesto davvero sorprendente.

Damiano, mentre tutto il pubblico applaudiva la performance, non ha trattenuto le lacrime ed è scoppiato a piangere di fronte al teatro dell’Ariston. Amadeus, intenerito dalla scena, è corso ad abbracciare il suo ospite, palesando l’affetto sincero che sembra legarlo alla band: “fate un applauso fortissimo a questi ragazzi, che gireranno il mondo!“.

Le esibizioni dei Maneskin si sono rivelate il momento più atteso e commovente di tutta la puntata. Nonostante la band abbia avuto la possibilità di esibirsi nei palcoscenici più importanti del mondo, nessun teatro riuscirà mai ad eguagliare le emozioni dell’Ariston, dove la carriera dei rockers è definitivamente decollata.