Sanremo 2022, Amadeus abbandona il palco dell’Ariston: il motivo

Nella prima serata del Festival, Amadeus fugge dal palco dell’Ariston, il pubblico impazzisce…arrivano loro

Amadeus non si controlla, con un cappello d’autista, alla guida di una macchina elettrica, decide di abbandonare il palco dell’Ariston per andare a prendere i primi super ospiti della serata.

Il conduttore, corre a prendere la band più famosa al mondo, pronta a tornare sul palco che le ha permesso un successo senza eguali, parliamo degli amatissimi Maneskin. Dopo la vittoria del 2021, innumerevoli sono stati i traguardi raggiunti dal gruppo. Con il brano “Zitti e Buoni”, i Maneskin tornano a far sognare gli spettatori del Festival di Sanremo, regalando a tutti delle emozioni incredibili

E’ standing ovation per loro, i Maneskin scatenano tutto il pubblico di Sanremo 2022

Come sempre, i Maneskin sono riusciti a dominare il palcoscenico, trasmettendo la loro energia a tutto il pubblico. Con un outfit pazzesco in total black e un make-up strabiliante, si esibiscono con una performance che lascia tutti nuovamente stupiti. Nonostante la loro giovane età, la famosa band dimostra ancora una volta di essere straordinaria, ed è subito standing ovation.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Achille Lauro si presenta mezzo nudo sul palco dell’Ariston, la reazione di Amadeus è sconcertante

Il presentatore Amadeus, ha insistito fortemente per riaverli di nuovo al Festival, gli artisti non hanno potuto non accettare il suo invito: “Gli avevo detto che se fossero venuti a Sanremo sarei andato a prenderli. Due ore fa mi hanno chiamato chiedendomi ‘a che ora passi a prenderci?”

Sui social, il boom di commenti rivolti alla prestigiosa band, sull’ account Instagram di Sanremo troviamo molti apprezzamenti rivolti a loro: “Presenza scenica spettacolare”; “Dalle strade di Roma al tetto del mondo”; “Cantatemi la vita”; “Mi inchino”. Insomma, questi giovani artisti hanno nuovamente fatto breccia nel cuore di miliardi di spettatori.

Ma non è finita per loro, i Maneskin nel corso della serata sono pronti a riesibirsi con un’altro pezzo formidabile…i fan non stanno più nella pelle.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Sanremo 2022, la prima standing ovation è per lui: Ariston in piedi

La serata è ancora lunga, ma i talentuosi ragazzi hanno già portato un’incredibile energia tra il pubblico.